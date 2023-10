Une source proche du gouvernement saoudien a confié à l’AFP samedi matin que Riyad avait décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël. Alors que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, se trouve depuis vendredi à Riyad dans le cadre d’une tournée régionale.

Citant deux sources bien informées, l’agence Reuters avait rapporté auparavant que l’Arabie saoudite allait geler son projet de normalisation de ses relations avec Israël, ce qui témoigne de ses efforts de repenser ses priorités de politique étrangère à la lumière de l’escalade de l’agression israélienne sur la bande de Gaza.

Le conflit a également poussé le Royaume à communiquer avec l’Iran, puisque le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a reçu le premier appel téléphonique du président iranien Ibrahim Raïssi alors que Riyad tentait d’endiguer l’augmentation et l’expansion de la violence dans la région.

Les deux sources ont déclaré à Reuters que les négociations – soutenues par les États-Unis – sur la normalisation avec Israël seraient reportées, ce qui constitue une étape majeure pour le Royaume afin d’obtenir ce qu’il considère être le fruit véritablement souhaité d’un accord de défense avec les États-Unis. États en retour.

La première source a déclaré que les pourparlers ne peuvent pas reprendre maintenant et que la question des concessions israéliennes aux Palestiniens devra devenir une plus grande nécessité lorsque les pourparlers reprendront.

La source a ajouté que Washington a fait pression sur Riyad cette semaine pour qu’elle condamne l’attaque du Hamas, ce que ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faysal ben Farhan, a refusé de le faire. Cela a été confirmé par une source américaine proche du dossier.

L’agence a également cité les propos de l’analyste saoudien Aziz Al-Ghasyan : « La normalisation était déjà considérée comme interdite (dans le monde arabe), et cette guerre ne fait que le souligner. »

Dans le même contexte, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré cette semaine lors d’un briefing à la Maison Blanche que les efforts de normalisation « n’ont pas été reportés », mais il a déclaré que l’accent était mis sur d’autres défis urgents.

Selon le plus récent bilan des victimes palestiniennes, encore provisoire, du ministère de la Santé à Gaza, 2215 sont tombés en martyrs et 8714 blessés dans la bande de Gaza et 54 sont tombés en martyrs et 1100 blessés en Cisjordanie.

Le porte-parole de l’UNICEF a quant à lui déclaré que 700 enfants palestiniens ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le début des raids israéliens.

