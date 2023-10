Le journal américain The New York Times a rapporté que « l’occupation israélienne a reporté son invasion terrestre de la bande de Gaza « en raison des conditions météorologiques ».

Dans les détails, le journal a cité des officiers d’occupation affirmant : « L’invasion devait initialement avoir lieu dimanche, mais elle a été reportée de quelques jours, au moins en partie, en raison de conditions météorologiques qui auraient rendu la tâche difficile aux pilotes israéliens et des opérateurs de drones pour assurer la couverture aérienne des forces terrestres » .

Cette décision intervient alors que « l’entité sioniste est témoin d’une confusion aux niveaux militaire et politique, quant à l’objectif d’une éventuelle invasion terrestre de Gaza », selon le journal israélien Israel Hayom , dans un article de l’analyste politique Avitan Cohen.

Cohen a indiqué que le cabinet affirme « qu’il vise à saper les capacités et l’autorité militaires du Hamas, tandis que le porte-parole de l’armée formule un objectif limité, qui est de vaincre le Hamas et de liquider tous les responsables impliqués dans la bataille de le 7 octobre ».

Le correspondant a commenté cette affaire, notant qu’il y a « des contradictions importantes entre les annonces politique et militaire concernant les objectifs de la guerre dans la bande de Gaza ».

Il a ajouté : « Ces contradictions entre l’armée et le niveau politique ont été creusés à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière, car l’objectif de vaincre le Hamas fixé par le porte-parole de l’armée n’est en aucun cas l’objectif convenu au sein du gouvernement ».

Cela survient après que le cabinet d’occupation a approuvé l’entrée terrestre dans Gaza, avec des désaccords concernant la profondeur de l’entrée terrestre dans la bande.

Avertissements israéliens et occidentaux contre une agression terrestre contre Gaza

Des responsables et analystes israéliens et occidentaux ont mis en garde contre le projet israélien de lancer une agression terrestre contre Gaza et ont remis en question la capacité de l’armée à affronter le Hamas sur le terrain.

Plus tôt, hier, samedi, un colonel de l’armée d’occupation israélienne a déclaré au site Internet Middle East Eye : « L’opération terrestre sera un enfer pour les soldats de réserve israéliens, qui n’ont pas reçu une formation adéquate ».

Le colonel israélien a admis, sous couvert d’anonymat, que « l’armée souffre d’un manque important de forces spéciales nécessaires à une opération d’une telle envergure ».

Dans le même contexte, l’agence américaine Bloomberg a révélé l’inquiétude au sein de l’administration américaine, provoquée par le fait que le gouvernement d’occupation « n’est pas préparé aux conséquences d’une éventuelle attaque terrestre à Gaza ».

Le journal américain Washington Post a rapporté que lancer une attaque terrestre sur Gaza « semble une mission horrible et impossible », et le journal israélien Haaretz a déclaré que « l’armée n’est pas préparée et n’est pas équipée logistiquement pour une opération terrestre à Gaza ».

Cela a coïncidé avec la publication par les Brigades Ezz al-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, d’une vidéo de mise en garde contre les forces d’occupation si elles lançaient une agression terrestre contre la bande de Gaza.

Source: Médias