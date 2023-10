Le Bureau des relations avec les médias du Hezbollah ont affirmé dans un communiqué que « les médias palestiniens ont subi un coup traître : alors que l’ennemi sioniste méne une guerre d’extermination contre le peuple palestinien, la société européenne qui dirige le satellite, Eutelsat, a pris la décision de cesser de diffuser la chaîne satellitaire Al-Aqsa pour empêcher l’oppression du peuple palestinien d’atteindre le monde, qui dévoile toutes les fausses affirmations occidentales sur la neutralité des médias et la liberté d’expression ».

Le Bureau des relations avec les médias du Hezbollah a considéré « cette démarche comme un acte de complicité éhontée avec l’ennemi israélien dans sa guerre brutale contre les citoyens palestiniens sans défense, et comme une tentative malveillante de dissimuler les crimes sionistes qui commençent à apparaître au monde entier, et un encouragement de poursuivre les assassinats de journalistes à Gaza et au Liban ».

Dans son communiqu, le Bureau des relations avec les médias du Hezbollah ont condamné cette mesure injuste et réitère sa solidarité avec la chaîne Al-Aqsa et tous les médias libres qui continueront à dévoiler la vérité pour dénoncer les pratiques de l’occupation et dénoncer ses crimes au monde.

Source: Médias