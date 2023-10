L’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak (1999-2001) a déclaré que « le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’a ni la confiance des Israéliens ni celle de l’armée après l’attaque dévastatrice du Hamas de la semaine dernière ».

Dans un entretien avec France 24, Barak a également estimé qu’« Israël n’aurait d’autre choix que de lancer une offensive terrestre à Gaza, s’il voulait vaincre définitivement le mouvement Hamas ».

Barak a reconnu qu’une invasion terrestre contre la bande de Gaza prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

L’ancien Premier ministre israélien a décrit l’attaque du 7 octobre du Hamas comme « le plus grand échec de l’histoire d’Israël », à la fois parce que Tel-Aviv n’a pas réussi à empêcher l’attaque et aussi à cause du retard dans l’envoi de troupes pour protéger les sionistes.

Le journaliste israélien Youssi Milman a écrit, le lundi 16 octobre sur X, que depuis le début de l’opération des Brigades Al-Qassam du Hamas, 1815 sionistes avaient été tués, ajoutant que l’identité de 455 morts n’a pas encore été identifiée.

« Ce bilan comprend 1000 civils, 291 effectifs de l’armée, 10 agents du Shabak et 54 officiers de police, tandis que cinq policiers israéliens sont portés disparus », a écrit Youssi Milman.

D’après le journaliste de Maariv, les soldats israéliens doivent s’attendre au pire. Il estime qu’une opération terrestre contre Gaza ne serait facile pour aucune des deux parties.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa, lancée depuis le 7 octobre par la Résistance palestinienne contre ‘Israël’, a pris l’ampleur d’un véritable scandale pour le régime usurpateur sur le plan sécuritaire et militaire.

En espérant se sauver la face, le régime israélien a coupé l’approvisionnement de la population de Gaza en eau et électricité, empêchant l’acheminement des aides humanitaires.

D’après l’agence de presse turque Anadolu, le ministère palestinien de la Santé a annoncé ce lundi que le bilan des victimes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre s’est encore alourdi à 2 808 morts et au moins 10 950 blessés.

Le ministère a déclaré dans un bref communiqué que « 2 837 citoyens sont tombés en martyrs et plus de 12 000 autres ont été blessés dans la Bande de Gaza ».