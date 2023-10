Le guide suprême iranien, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, a prévenu mardi que « personne ne pourra arrêter » les « forces de la résistance » à l’entité sioniste si les Israéliens poursuivaient leurs crimes à Gaza.

« Si les crimes du régime sioniste se poursuivent, les forces musulmanes et l’axe de la résistance vont devenir impatientes et personne ne pourra les arrêter », a déclaré le numéro un iranien au cours d’un discours.

« Nul ne doit espérer » que certaines parties comme l’Iran puissent « empêcher les forces de la résistance » à entrer en action, a-t-il ajouté, en allusion à toutes les factions de « l’axe de la résistance ».

« L’entité sioniste ne sera pas en mesure de compenser la défaite scandaleuse qu’elle a subie, quoi qu’elle fasse », a renchéri l’Ayatollah Khamenei.

« Concernant la situation à Gaza, nous avons tous la responsabilité de réagir. Nous devons réagir. Il y a des gens affamés et d’autres qui sont bombardés et affrontent le danger de la mort », a ajouté le guide suprême.

Et d’appeler à la nécessite de « juger le gouvernement actuel de l’entité sioniste ».

L’ayatollah Khamenei a critiqué « les responsables de certains pays » soutenant ‘Israël’ qui ont prétendu que le Hamas « avait tué des civils ».

« Ce n’est pas vrai. Ces personnes dans les colonies sont toutes armées », a-t-il souligné. « Alors que ce qu’a commis l’entité sioniste en Palestine constitue un génocide au su et au vu du monde ».

Il a en outre affirmé que « les USA sont responsables de ce qui se passe en Palestine occupée. Les informations dont nous disposons indiquent que les USA sont ceux qui gèrent la politique actuelle au sein de l’entité. Ils sont donc responsables des derniers crimes à Gaza ».

Lundi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian avait averti d’une possible « action préventive de l’axe de la résistance » contre ‘Israël’ « dans les prochaines heures ».

Le ministre iranien s’est entretenu au téléphone mardi de la situation avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, selon le ministère.

Les affrontements se sont multipliés ces derniers jours à la frontière avec le Liban entre le Hezbollah et l’entité sioniste.

Israël a déclaré la guerre contre Gaza, après l’opération du Hamas, Déluge d’Al-Aqsa, lancée le 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza. Plus de 1.400 colons et soldats israéliens ont été tués suite à cette opération de riposte aux agressions israéliennes contre les Palestiniens et la mosquée sainte d’Al-Aqsa.