Nouvelles opérations de la Résistance islamique (RI) bras armé du Hezbollah ce mercredi 18 octobre contre des positions israéliennes frontalières au sud du Liban.

La première a eu lieu à l’aube. Au matin, la RI a assuré avoir frappé vers 3h15 un char Merkava qui était stationné dans le site al-Raheb assurant l’avoir ciblé directement.

L’armée israélienne indiquera plus tard qu’une force militaire a essuyé un tir d’obus anti blindé dans la région de Shtoula et sur la barrière sécuritaire à la frontière avec le Liban.

La radio militaire israélienne reconnaitra plus tard que 4 soldats israéliens ont été blessés dans les feux des tirs d’anti chars par le Hezbollah.

Dans une seconde revendication rapportée par un communiqué, la RI a confirmé « des tirs au milieu de la journée contre les positions Jal al-Allam, la caserne Zariit, et al-Bahri en face de Ras Naqoura, dans le secteur occidental, avec des missiles guidés et des armes appropriés. »

Ces positions se trouvent dans la région située entre les deux localités Dhayra et Alma al-Chaab frontalières avec la Palestine occupée.

Des médias israéliens ont rapporté que davantage de missiles guidés ont été tirés depuis le Liban en direction des postes israéliens. S’en est suivi un pilonnage d’artillerie israélienne sur cette zone.

En fin d’après-midi, la RI a rapporté une 3ème opération assurant que « le groupe Mohammad Tahhane et Ahmas Qassas a visé au milieu de la journée un centre d’attroupement de soldats et le système de surveillance et de reconnaissance sur la colline al-Tahiyyat au sud d’al-Menara avec des missiles guidés et y avoir causé des pertes certaines ». Cette région se situe entre les localités Ramia et Aïta al-Chaab.

La chaine de TV israélienne Channel 14 avait auparavant rendu compte d’un tir guidé en direction de la position al-Menara à la frontière nord.

Le porte-parole de l‘armée israélienne a pour sa part fait état de tirs de roquettes en direction des positions israéliennes à Har Dov dans les hameaux de Chebaa occupés. Tandis que le journal israélien Maariv a rapporté que deux roquettes se sont abattues sur la colonie de Kiriat Shomna à la frontière avec le Liban.

Concernant les frappes israéliennes qui ont suivi ces opérations, des correspondant de presse sur place ont rapporté que les tirs de l’artillerie israélienne ont visé l’entourage des localité Aïta al-Chaab, Ramia ainsi que le village de Maïs al-Jabal a proximité de l’hôpital public, et ce après les frappes de la résistance contre la position d’al-Menara.

Il a été question dans les médias libanais que la RI a tiré un missile guidé sur la position militaire israélien Rweisat al-Alam dans l’entourage de la localité Kfarchouba dans le secteur oriental du sud du Liban. Mais ce tir n’a pas encore été confirmé par la RI.

Les médias israéliens avaient rapporté dansla journée que le gouvernement israélien a accepté d’évacuer des colonies frontalières di Liban sur une profondeur de 5 km.

Par ailleurs, la RI a fait part d’un sixième martyr, Ali Choukeir, originaire de Maïs al-Jabal qui s’ajoutent aux cinq aui ont succombé la veille.

