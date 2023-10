Le ministère de la Santé de Gaza a révélé un nouveau bilan chiffré de la situation humanitaire dans la bande de Gaza au 15eme jour de l’offensive israélienne soutenue par les pays occidentaux.

Il a rendu compte que 550 massacres contre les familles palestiniennes qui ont perdu 3353 de leurs proches et membres. Sachant qu’un nombre d’entre eux se trouvent encore sous les décombres de leurs maisons, précise le ministère.

Le chiffre des martyrs s’élève désormais à 4385 dont 1756 enfants, 967 femmes, auxquels s’ajoutent 13561 blessés.

Durant ces 24 dernières heures, 29 massacres ont été perpétrés causant la mort de 248 personnes et blessant 400 autres.

Le ministère souligne que 70% des victimes sont des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Evoquant la dégradation de la situation sanitaire et médicale, il a révélé que 51 cadres médicaux ont été tués, et 87 autres blessés. 7 hôpitaux sont hors service, et 25 centres médicaux ont fermé leur porte en raison des pénuries de carburant ou parce qu’ils ont été bombardés.

Le communiqué du ministère rend compte de l’assèchement des ressources hospitalières dans la bande de Gaza.

Le communiqué a ajouté que l’occupation des lits dans les hôpitaux de la bande de Gaza dépassait les 150%, soulignant que les hôpitaux de la bande sont obligés d’installer plusieurs tentes pour accueillir le grand nombre de blessés et de malades, ce qui dépasse leur capacité.

Concernant le convoi de 20 camions d’aide qui est entré dans la bande de Gaza assiégée plus tôt ce samedi, le ministère a déclaré que « l’entrée d’un nombre limité de camions ne constitue que 3% des besoins sanitaires et humanitaires qui entraient quotidiennement dans la bande de Gaza avant l’agression », rappelant que plus de 600 camions entraient par jour dans la bande de Gaza avant l’offensive israélienne.

Le ministère a déploré l’exclusion de l’entrée de carburant dans le cadre de l’aide humanitaire ce qui selon lui « aggravera le risque pour la vie des malades et des blessés et (compromettra) la poursuite des services vitaux ».

Il a révélé que les israéliens ne cessent de menacer de bombarder les hôpitaux dans la bande de gaza, après le bombardement de l’hôpital Baptise al-Ahli al-Arabi indiquant que les derniers avertissements menacent l’hôpital al-Qods dans la ville de Gaza.

Un chiffre qui illustre l’ampleur des destructions: dans la ville al-Zahraa située au centre de l’enclave, 26 tours résidentielles ont été entièrement détruites dans les raids israéliens, poussant 600 Palestiniens à fuir. Les écoles, les lieux de culte ont aussi été rasés, rapporte le correspondant d’al-Manar dans la bande de Gaza,.

Source: Médias