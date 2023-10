Les Gazaouis ont vécu une nuit terrifiante, les avions de combat israéliens ont largué des dizaines de missiles et de bombes sur les quartiers résidentiels. « Israël est devenu fou et n’a plus de limites vis-à-vis de l’ennemi », ont admis les médias israéliens.

Plus de 400 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre, le dimanche, suite à 25 massacres commis par l’occupation.

La majorité des raids qui ont eu lieu, dans la nuit de dimanche à lundi 23 octobre, ont visé les environs des hôpitaux à Gaza, a rapporté le correspondant d’AlManar.

En réaction, le directeur de l’hôpital Al-Quds a affirmé à notre correspondant « qu’ils n’évacueront pas l’hôpital en dépit des menaces de l’occupation et de ses attaques aux missiles qui ont visé les environs de l’hôpital ».

Un bombardement a également visé les environs de l’hôpital indonésien à Gaza, faisant des blessés et des dégâts considérables.

Et puis, les raids contre ce qui restent des bâtiments résidentiels se sont concentrés dans les quartiers de Jabalia et Beit Lahia au nord, Al-Wusta et Al-Rimal, ainsi que contre le camp d’Al-Shati’ à l’ouest, et Khan Younes et Rafah au sud.

L’occupation a également commis un massacre dans une école abritant des centaines de familles déplacées à Khan Younes. Bilan 245 martyrs et des centaines de blessés.

مجزرة بمعنى الكلمة في قصف صهيوني على مدرسة تحوي مئات العائلات من النازحين في خانيونس . الحصيلة الأولية 245 شهيد ومئات الجرحى .#غزة_تستغيث pic.twitter.com/wThySXqUJo — سَعْد التركماني (@Saad_turkmeni) October 22, 2023

Le ministère palestinien de la Santé a recensé 4 741 martyrs, dont 1 873 enfants, et 14 245 blessés depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza jusqu’à l’heure de la rédaction de cet article.