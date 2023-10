La Résistance islamique au Liban a revendiqué cet après-midi plusieurs attaques contre des sites militaires israéliens frontaliers.

Dans le dernier communiqué publié sur son site, elle a évoqué des tirs simultanés contre les positions Rwaisat al-Alam, al-Samaqa et Zibdine dans les hameaux de Chebaa et la colline de Kfarchouba à l’est de la frontière sud avec la Palestine occupée.

Elle avait auparavant rendu compte dans plusieurs communiqués d’attaques contre les positions al-Sadah, Miskef Am , et enfin contre le site Abou Dajaj en face de Ramia, indiquant que ses combattants ont détruit « une grande partie des équipements » de ces sites.

L’ennemi aveugle

La Résistance islamique a aussi publié une vidéo informative dans laquelle elle explique la nature de ce matériel et des équipements ciblés et leur importance, précisant qu’ils sont déployés dans 42 sites israéliens différents étalés tout au long de la frontière libanaise, de l’ouest à l’est.

Ils comprennent:

– Des équipements pour détecter les drones, les brouiller et les contrôler

– Équipements pour brouiller et enregistrer les communications téléphoniques et radio civiles

– Vision par caméra thermique, nocturne et diurne

– Divers radars

– Équipements et surveillance de collecte de renseignements liés à la mer

– Équipement SIGNIT (DF)

– Matériel d’espionnage contre les lignes fixes et des serveurs internet au Liban

– Équipement pour contrôler les logiciels espions israéliens existants au Liban

– Communication sécurisée pour contacter les espions israéliens au Liban

Ces réseaux ont été établis de sorte qu’ils permettent d’être maniés à distance, explique la vidéo informative, selon laquelle leur déploiement géographique leur accorde une supériorité en matière des renseignements du fait que leur rayon de couverture ne se limite pas aux régions frontalières du sud mais peut atteindre le nord libanais, jusqu’au littoral syrien et dans certains cas jusqu’à la frontière turque, et à l’est jusqu’à la frontière ave l’Irak et le bassin méridional de la Méditerranée.

Selon la vidéo, les attaques de la RI ont mis certains équipements hors-services et endommagé d’autres de sorte qu’ils ne sont plus fonctionnels.

« L’ennemi est désormais atteint de cécité car privé des appareils de captage visuel et des radars nécessaires pour les deux portées courte et lointaine. L’attaque a aussi rompu les liens avec les appareils techniques d’espionnage plantés par l’ennemi dans plus d’une région libanaise et a sabordé les capacités de brouillage et de contacts avec les agents et d’infiltration des appels téléphoniques libanais », précise-t-elle.

Et de conclure que ces opérations de ciblage délicat et calculé de la Résistance constituent la traduction opérationnelle de la stratégie défensive sur le plan du contre-espionnage des renseignements.

Le jeudi, l’armée israélienne a largué des bombes au phosphore et des fusées éclairantes sur la zone située entre Naqoura à l’ouest et Aita al-Shaab au centre causant des incendies qui ont perduré pendant de longues heures.

Source: Al-Manar