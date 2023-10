Le mouvement Hamas a affirmé que « les allégations de l’occupation israélienne concernant l’exploitation par le mouvement de l’hôpital Al-Shifa à des fins militaires sont de fausses allégations, mettant en garde contre l’occupation qui propage ces allégations en vue de bombarder l’hôpital ».

Le Hamas a expliqué que l’hôpital abrite « 40 000 Palestiniens qui s’y sont réfugiés », indiquant « qu’il s’agira d’un nouveau massacre plus atroce que celui qui a eu lieu à l’hôpital Baptiste ».

Le mouvement a appelé les Nations Unies et les pays arabes et islamiques à intervenir immédiatement « pour mettre fin à la folie des bombardements et de l’effondrement du système médical, ainsi qu’aux crimes de génocide dans la bande de Gaza ».

Le porte-parole de l’armée d’occupation a prétendu qu’un centre de direction du Hamas se trouvait sous l’hôpital Al-Shifa. Le complexe médical Al-Shifa, dans la ville de Gaza, est la plus grande institution médicale de la bande de Gaza et dispose de départements spécialisés.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd’hui que « les bombardements israéliens ont délibérément ciblé 57 établissements de santé », notant que « l’agression a mis hors service 12 hôpitaux et 32 centres de soins primaires, soit par ciblage, soit par manque d’approvisionnement en carburant ».

Le 17 octobre, l’entité sioniste a commis un crime de guerre, visant directement l’hôpital baptiste national, qui a fait des centaines de martyrs. En conséquence, des manifestations ont eu lieu dans différents pays pour le dénoncer et soutenir le peuple palestinien.

L’occupation poursuit son agression depuis le vingt et unième jour, ciblant tous les aspects de la vie dans la bande de Gaza, bombardant des boulangeries, des centres commerciaux et des terres agricoles, tout en empêchant l’entrée de l’aide humanitaire, qui couvre les besoins réels des habitants de la bande de Gaza.

Source: Médias