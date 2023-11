Le directeur du bureau de la présidence de la République à Sanaa, Ahmed Hamed, a affirmé lors d’ une interview à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « la réponse aux avertissements américains de ne pas s’immiscer dans la guerre à Gaza est la suivante : » le Yémen n’est sur votre la liste des diktats ».

Hamid a ajouté : « Le nouveau Yémen, le Yémen de la révolution du 21 septembre, qui a rejeté la tutelle, ne peut plus accepter de ordres ».

Il a poursuivi : « Nous avons reçu des messages il y a quelques jours, selon lesquels les Américains nous mettaient en garde contre des positions de soutien à l’égard de la Palestine, et après cela, nous avons envoyé un certain nombre de missiles et de drones, en réponse à la mise en garde américaine. »

De même, Hamed a expliqué : « Sanaa est en guerre directe avec la partie américaine depuis le premier jour, mais elle a des formes et des couleurs, et nous n’avons pas peur des conséquences , et nous n’aurons pas peur des USA et nous ne la craindrons pas ».

Un membre du bureau politique du Mouvement Ansarullah, Mohammad Al-Bukhaiti, a déclaré mardi que « les États-Unis d’Amérique avaient envoyé des menaces au Yémen et que « les forces armées yéménites y avaient répondu en lançant des missiles dirigés vers Israël ».

Al-Bukhaiti a déclaré, lors d’un entretien avec Al-Mayadeen, que Washington a adressé sa menace par l’intermédiaire du médiateur omanais », mais sayyed Abdel-Malik Al-Houthi a réaffirmé que « le Yémen interviendrait chaque fois que les Israéliens annonceraient une invasion terrestre de Gaza ».

Al-Bukhaiti a souligné que sayyed Al-Houthi » a ordonné le lancement des missiles après l’agression terrestre israélienne sur Gaza et après les menaces américaines contre le Yémen ».

À son tour, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a déclaré il y a quelques jours : « La partie américaine menace le retour de la guerre au Yémen, pour empêcher le peuple yéménite d’assumer ses responsabilités envers le peuple palestinien ».

Les forces des brigades de soutien de l’armée yéménite ont mené une manœuvre militaire, coïncidant avec la poursuite de la bataille de la résistance palestinienne contre les forces d’occupation, qui a débuté le 7 octobre.

Il a révélé : « Il existe des salles d’opérations conjointes et des efforts qui surveillent et s’emploient à faire face à toute folie sioniste si elle envahit Gaza par voie terrestre, et nous surveillons la situation de près ».

Il convient de noter que l’expert israélien en affaires stratégiques, Yoni Ben Menachem, a déclaré il y a quelques jours que « le Yémen avait rejoint la bataille contre Israël grâce à ses missiles et ses drones interceptés par la marine américaine », indiquant « une nouvelle phase dangereuse et l’ouverture d’un nouveau front contre Israël ».

Ben Menachem a ajouté : « Israël peut y faire face, mais il aura également besoin de l’aide des États-Unis ».

Hier, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé le lancement « d’un important lot de missiles balistiques et ailés, en plus d’un grand nombre de drones, sur diverses cibles ennemies dans les territoires occupés ».

Le général de brigade Yahya Saree a ajouté que « cette opération est la troisième opération, en soutien à nos frères opprimés en Palestine « , s’engageant à continuer » à mener des frappes plus qualitatives, avec des missiles et des drones, jusqu’à ce que l’agression israélienne sur la bande de Gaza, qui se poursuit depuis 25 jours, cesse ».

Source: Médias