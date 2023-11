Les médias israéliens ont rapporté jeudi que « le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, étudiait la demande américaine d’un cessez-le-feu temporaire à Gaza ».

Le commentateur politique de Kan, Gili Cohen, a déclaré : « Netanyahu étudie la demande américaine d’un cessez-le-feu temporaire », expliquant que « c’est une mission que la seconde partie, définira dans quelle réalité et dans quel cadre ».

Et d’ ajouter : « Une source politique nous a rapporté qu’Israël pourrait accepter d’arrêter les attaques, comme il l’a décrit, pendant plusieurs heures ».

Pour sa part, le correspondant politique de la Douzième chaîne, Yaron Avraham, a déclaré que « les Américains estiment que le plan israélien est vague et insuffisamment évalué et qu’ils appréhende cette étape ».

Avraham a souligné « qu’il n’est actuellement pas question de trêve humanitaire, expliquant « qu’ une source israélienne nous a confirmé, et je le dis avec prudence, qu’il semble que des discussions commenceront demain avec l’arrivée de Blinken sur de courts cessez-le-feu, une courte trêve dans les combats, mais uniquement dans le but de libérer les prisonniers et l’entrée de l’aide humanitaire ».

Dans le même contexte, l’analyste politique de la Treizième chaîne Rafif Drucker a déclaré: « Israël n’est pas opposé à une sorte de trêve, pour une courte période », soulignant « qu’ il n’y a pas de ligne rouge tracée par Israël sur la question du carburant et des choses comme celle-ci, et je ne pense pas qu’ Israël transformera cette question en un différend avec les États-Unis ».

Soutien à un cessez-le-feu au Sénat

Par ailleurs, le journal américain Washington Post a rapporté que « le sénateur américain Richard Durbin (démocrate), le deuxième démocrate le plus haut placé au Sénat américain, at exprimé son soutien à un cessez-le-feu à Gaza ».

Le journal considère ce « langage remarquable » car il s’écarte de la position du président américain Joe Biden et d’autres sénateurs démocrates, qui appellent tout au plus à une « cessation temporaire » de la guerre.

Selon le journal, d’autres législateurs de la Chambre des représentants et du Sénat ont fait écho à l’appel à la pause lancé par l’administration. Mais le langage utilisé à propos d’un « cessez-le-feu » place les législateurs dans une petite minorité au sein du Congrès, et une minorité encore plus petite parmi les sénateurs.

Il convient de noter que plus tôt dans la journée, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a affirmé « qu’aucune des parties n’a intérêt à une escalade », soulignant que « les États-Unis sont déterminés à empêcher l’escalade, que ce soit au Liban, en Cisjordanie , ou toute autre région ».

De son côté, le journal américain The New York Times a rapporté que « les États-Unis feraient pression sur Israël pour qu’il arrête temporairement la guerre contre Gaza ».

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que « le secrétaire d’État Antony Blinken exhorterait le gouvernement israélien à accepter une série de courtes pauses dans les opérations militaires à Gaza pour permettre la libération en toute sécurité des prisonniers et la distribution de l’aide humanitaire ».

Source: Médias