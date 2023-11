L’ancien chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Dan Halutz, a affirmé « que c’est quasi-impossible de voir les combattants du Hamas se rendre », faisant référence à la dureté des Moudjahidines de Qassam et à leurs hautes performances sur le terrain, soulignant « que la guerre nous fait payer des coûts élevés, et Israël doit les absorber avec toute la douleur ».

Halutz a ajouté sur la Douzième chaîne israélienne qu’il estime que « le plus grand objectif à l’heure actuelle est pas de ne pas entrer dans une guerre avec le Liban sur un front supplémentaire ».

Halutz a poursuivi : « Nous avons un long front physiquement et temporellement dans le sud (en référence à Gaza), et tous les efforts doivent être concentrés là-bas ».

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que « plus de 120 000 Israéliens vivent actuellement comme réfugiés » dans diverses régions de Palestine occupée.

L’ancien ministre israélien de la Sécurité Avigdor Lieberman rejette ces chiffres en déclarant : » Nous n’avons pas 120 000 réfugiés, mais 200 000 réfugiés à l’intérieur d’Israël ».

Il a ajouté à la Douzième chaîne israélienne que « trois membres du cabinet de guerre font des déclarations aux médias, chacun séparément avec un message différent », alors qu’ils sont « censés de s’unir avec un message unifié ».

Lieberman a poursuivi : « Il est inconcevable que nous ne prenions pas l’initiative dans le Nord, mais nous nous contentions de réagir. »

Un membre du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz, a déclaré plus tôt dans la journée « qu’ Israël est engagé dans une guerre sur plusieurs fronts au nord et au sud », soulignant que « ce qui s’applique à Metulla s’applique à Kafr Azza et à Tel Aviv » et Gantz a promis de faire tout ce qui est ensemble pour rétablir la situation des prisonniers par la force et l’action politique ».

Source: Médias