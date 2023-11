Le Conseil des ministres irakien a décidé de faire don de 10 millions de litres de carburant aux hôpitaux de la bande de Gaza, à cause de l’agression et du siège israéliens continus, qui ont entraîné un déclin du fonctionnement du système de santé provoquant une pénurie en carburant, en électricité et en fournitures médicales.

Dans sa déclaration, le Conseil des ministres irakien a souligné mardi que « cette décision a été prise en signe de solidarité de la part de l’Irak et de son peuple avec le peuple de la bande de Gaza, et afin d’alléger les souffrances des frères du peuple palestinien ».

Le porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Christian Landmeier, a affirmé « qu’il y a une pénurie de carburant dans la bande de Gaza » ajoutant que « de nombreux enfants ont besoin d’incubateurs électriques ».

Le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale, Ahmed Al-Mandhari, a déclaré : « L’agression continue contre les hôpitaux et la fermeture continue du terminal de Rafah sont parmi les défis les plus importants qui nous empêchent de mettre en œuvre nos plans de santé ».

Source: Médias