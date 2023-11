Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé ce mercredi que « les défenses aériennes des forces armées ont pu abattre un drone américain MQ9 alors qu’il menait des actions d’hostilité, de surveillance et d’espionnage, dans l’espace aérien des eaux territoriales yéménites, et dans le cadre du soutien militaire américain à l’entité sioniste ».

Le général de brigade Saree a déclaré : « le drone américain MQ9 a été abattu avec les armes appropriées » ajoutant que « les forces armées affirment leur droit légitime à défendre le pays et à faire face à toutes les menaces hostiles ».

De même, le porte-parole des forces armées yéménites a affirmé que « les mouvements hostiles ne décourageront pas les forces armées de continuer à mener des opérations militaires contre l’entité sioniste, en soutien contre l’oppression du peuple palestinien ».

Déclaration publiée par les forces armées yéménites

Au nom de Dieu le Miséricordieux

Avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, nos défenses aériennes ont pu abattre un avion américain MQ9 alors qu’il menait des activités d’hostilité, de surveillance et d’espionnage dans l’espace aérien des eaux territoriales yéménites et dans le cadre du soutien militaire américain à l’entité israélienne.

Il fut abattu, avec l’aide de Dieu, avec les armes appropriées.

Les forces armées yéménites affirment leur droit légitime à défendre le pays et à faire face à toutes les menaces hostiles.

Les mouvements hostiles ne dissuaderont pas les forces armées yéménites de poursuivre leurs opérations militaires contre l’entité israélienne pour soutenir l’oppression du peuple palestinien.

Lors de la dernière opération, le Yémen a utilisé les drones Sammad 3 qui ont frappé des installations pétrolières saoudiennes en 2019. Les drones ont visé la base militaire navale d’Eilat, l’aéroport militaire d’Eilat et l’aéroport militaire de Ramon et ont conduit, selon les sources, à l’arrêt des mouvements dans le port et les deux aéroports qui servent à lancer des opérations contre la bande de Gaza.

Source: Médias