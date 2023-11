Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé que « le dernier mot dans la guerre contre Gaza reviendra à la résistance », soulignant que « notre souffle est plus long, si l’occupation veut que ce soit une longue bataille », en référence à la volonté de la résistance de poursuivre à faire face à l’agression israélienne.

Lors d’un discours télévisé, Haniyeh a souligné que « le peuple palestinien et sa vaillante résistance ont contrecarré les plans de l’occupation israélienne, du déplacement à la récupération de ses prisonniers, 41 jours après l’agression ».

Il a estimé que « la présence de la résistance palestinienne face à l’occupation et à ses menaces est devenue un intérêt certain, arabe et islamique », soulignant que « Gaza a ouvert grande la porte à des transformations stratégiques au niveau régional et a écrit l’histoire, frappant les fondations du projet israélien ».

Le chef du bureau politique du Hamas a indiqué « qu’il continuerait à mener la bataille de l’honneur, de la fierté et de la dignité face aux armées les plus terroristes du monde (…), afin de défendre la Palestine et le caractère sacré de la nation, sans briser la volonté de résistance ».

Haniyeh a appelé à « mettre en œuvre les décisions du sommet arabe, notamment concernant l’ouverture des passages à notre peuple ». Il a évoqué la résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité de l’ONU concernant les « trêves humanitaires à Gaza », soulignant que « la résolution aurait dû contenir une condamnation des crimes de guerre et du nettoyage ethnique à Gaza et en Cisjordanie ».

Il a salué « les fronts de résistance chauds, qui contribuent à cette bataille, de manière stratégique, en faisant pression sur l’ennemi ». Il a salué « les peuples de nos nations arabes et islamiques, dont les manifestations de la colère ne se sont pas apaisées face aux massacres que commet l’ennemi ».

Plus tôt dans la journée, le chef du mouvement Hamas, Osama Hamdan, a affirmé que « la résistance palestinienne afflige sur le terrain à l’occupation israélienne des leçons qui serviront d’exemple au fil du temps ».

Lors d’une conférence de presse tenue à Beyrouth, la capitale libanaise, Hamdan a annoncé que les Brigades martyres Izz al-Din al-Qassam « ont réussi à détruire et endommager 33 véhicules israéliens au cours des dernières 48 heures ».

Il a tenu les États-Unis d’Amérique « grandement responsables » du meurtre d’enfants à l’hôpital Al-Shifa, rappelant aux dirigeants mondiaux, aux Nations Unies et à la Croix-Rouge, » qui connaissent et gardent le silence sur le crime de l’occupation, que cette dernière a mis hors service 25 hôpitaux de la bande de Gaza. »

Source: Médias