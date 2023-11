Lors d’une intervention audio diffusée dans la soirée de ce vendredi, le porte-parole des Brigades al-Qassam Abou Ubaida a assuré que les combattants ont détruit durant ces 4 derniers jours 62 véhicules israéliens et les avons mis hors service

« Nous avons tué 9 militaires et avons détruit 2 véhicules et un appartement dans lequel les soldats de l’ennemi étaient retranchés et les avons abattus », a-t-il ajouté.

Abou Ubaida a aussi indiqué que : « Nos combattants ont détruit un appartement dans lequel les soldats de l’ennemi à Beit Hanoun et ont éliminé ceux qui s’y trouvaient ». Confirmant un communiqué des Brigades al-Qassam datant du jeudi 16 novembre qui indique que 12 obus al-Yassin TBG ont été tirés contre des soldats retranchés dans un bâtiment à Beit Hanoun.

Cette région située au nord-est de la bande de Gaza, ainsi que celle de Beit Lahia, au nord-ouest, ont été la première destination de l’armée israéliene lorsqu’elle a entamé son offensive terrestre le 27 octobre dernier.

Jeudi le chef d’état-major israélien, le général Herzi Halevi a dit : « Nous sommes près de détruire le système militaire qui existait dans le nord de la bande de Gaza».

« Nous l’achèverons, il nous reste quelques finitions à faire, mais nous nous en approchons à grands pas », ajoute-t-il.

Il ajoute que l’armée d’occupation va poursuivre ses activités dans la bande de Gaza, tant qu’elle en aura l’autorisation, « dans des zones de plus en plus nombreuses, et qu’elle va tuer les commandants et les agents [du Hamas] et détruire l’infrastructure ».

Les Brigades al-Qassam ont difusé avant l’intervention d’Abou Ubaida une nouvelle vidéo qui illustre l’attaque à Beit Hanoun.

Les Brigades al-Qassam avaient diffusé quelques heures auparavant ce vendredi des images vidéo de plusieurs attaques réalisées contre des soldats israéliens également à Beit Hanoun au nord-ouest de la bande de Gaza. On y voit certains soldats qui sont visés par la fenêtre d’une maison qu’ils ont investie, et d’autres en route. La vidéo n’est pas datée.

Jeudi, les Qassam avaient indiqué aussi avoir visé au matin 5 jeeps israéliens pendant qu’ils s’infiltraient à l’ouest de Beit Lahia, au nord-ouest de la bande de Gaza : Deux véhicules dont un Wolf ont été détruits tandis que le troisième, un Defender a été attaqué par des tirs de mitrailleuses à la distance zéro.

Elles ont aussi fait état de la destruction totale ou partielle de 21 véhicules militaires israéliens sur tous les axes d’infiltration dans la bande de Gaza.

Les Brigades al-Qassam ont aussi diffusé une vidéo qui filment les images de ses combattants piégeant l’ouverture d’un tunnel à Beit Hanoun, puis son explosion au passage de militaires israéliens. Elle date du 10 novembre.

Des officiers et des soldats tués

Evoquant les soldats tués dans son intervention cette soirée, Abou Ubaida a assuré en s’adressant aux Israéliens: « Nous disons au public de l’ennemi que le nombre de vos tués est beaucoup plus élevé a tout ce que vous pouvez prévoir.

Les médias israéliens ont rapporté que des soldats qui appartenaient à la 188 e brigade ont été grièvement blessés.

Ils ont signalé aussi la mort du commandant adjoint de la 202 e compagnie de la brigade de parachutistes, le capitaine Shlomo ben Noun, tué lors de combats dans le nord de la bande de Gaza.

Ces médias ont aussi rendu compte de la mort du général Daniel Sha’aa, commandant du groupe d’intervention rapide et de prise d’assaut des fortifications qui a été tué avec un certain nombre de soldats israéliens par l’avion suicide Zwari d’al-Qassam alors qu’ils se rassemblaient à Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza.

Mercredi, l’armée d’occupation israélienne a confirmé la mort de deux officiers, un commandant adjoint de peloton du bataillon « 9217 » dans la brigade Néguev et un commandant adjoint de peloton du bataillon Shakid de la brigade Givati , et 4 autres blessés graves dans le nord de la bande de Gaza.

Tirs sur Tel Aviv : 5 blessés

Dans la soirée de ce vendredi, « en riposte aux massacres israéliens contre les civils », les Brigades al-Qassam ont revendiqué des tirs de roquettes sur la ville de Tel Aviv et ses environs, dont certains n’ont pas été interceptées. Il y a eu 5 blessés, d’après les médias israéliens.

Un prisonnier israélien mort de panique

Dans l’après-midi, les Brigades al-Qassam ont révélé avoir hospitalisé un certain nombre de détenus israéliens en raison de la détérioration de leur état de santé. Après les avoir ramenés sur le lieu de leur séquestration, l’un d’entre eux qui s’appelle Arieh Zalman Zedmanovitch a succombé après sa guérison en raison des crises de panique dues aux bombardements israéliens répétés autour du lieu, ont précisé les Brigades qui ont assuré vouloir dévoiler ultérieurement des éléments qui documentent ce qui s’est passé avec lui.

Selon Abou Ubaida, en s’adressant aux proches des prisonniers israéliens, les dirigeants israéliens « ont décidé de faire en sorte que le sort de vos prisonniers soit perdu, tué ou oublié », .

Il avait affirmé aussi que « les résistants obligent l’ennemi à battre en retraite sur plusieurs axes ».

Pas de percée dans les zones urbaines



Selon la télévision d’information libanaise al-Mayadeen, durant ces 24 dernières heures, les forces d’occupation israéliennes n’ont pas pu réaliser de percée dans les zones urbaines dans la ville de Gaza. Elles ont tenté une avancée par la route al-Jala’ mais ont dû rebrousser chemin.

Les combats sont les plus intenses dans le secteur occidental de la ville de Gaza où un nombre important de véhicules ont été neutralisés par la résistance.

Dans l’axe nord-ouest, des affrontements et des allers-retours entre les groupes de résistance et forces d’occupation se poursuivent entre les rues et les bâtiments, notamment dans les quartiers d’Al-Nasr et Sheikh Radwan et à proximité du Beach Camp, notamment sur les frontières nord et ouest du camp de manière concentrée, selon al-Mayadeen.

Quant à l’axe sud-ouest, les affrontements les plus violents ont été enregistrés, entre les Brigades al-Qassam, et les Brigades Al-Quds, la branche militaire du mouvement Jihad islamique en Palestine, qui ont continué d’empêcher les forces israéliennes d’établir des points focaux dans le centre de la ville de Gaza.

Les objectifs pas encore réalisés

Dans un article publié le mardi, le quotidien Haaretz a écrit que la force intense utilisée par l’armée israélienne à travers trois divisions combattant le Hamas, et les destructions massives qu’elle provoque dans le nord de la bande de Gaza « donnent des résultats ». Estimant toutefois que « le mouvement Hamas est encore loin de capituler ».

Mais selon l’ancien chef de la Division du renseignement militaire israélien AMAN, Amos Yadlin, « l’armée israélienne est encore loin d’atteindre ses objectifs ».

Il a expliqué que le gouvernement a confié à l’armée deux tâches : « démanteler le Hamas et restituer les prisonniers, et nous sommes encore loin d’y parvenir ».

« le facteur temps n’est pas dans l’intérêt d’Israël. Ni dans le nord, ni dans l’économie, ni par rapport aux pressions de l’étranger », estime Yadlin.

Source: Divers