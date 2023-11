L’armée d’occupation israélienne a commis un énième massacre dans le camp de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza.

A l’aube de ce samedi, des raids ont bombardé l’école al-Fakhoura où étaient hébergés des déplacés palestiniens

Selon un premier bilan, 80 Palestiniens au moins sont tombés en martyrs. Le chiffre serait plus important. Certains médias palestiniens rapportent que le raid israélien a tué 200 palestiniens.

Les images montrent des dizaines de corps sans vie gisant sur le sol, les escaliers, les couloirs et les salles de classe de cette école de l’UNRWA.

Selon celui qui les a prises, les gens étaient endormis lorsque le bombardement meurtrier a été perpétré.

« Nous disons à cet ennemi criminel, vaincu devant les Brigades al-Qassam et les héros de la résistance, et qui opprime les innocents en sécurité dans les centres de déplacement : nous resterons sur cette terre, et il n’y aura plus jamais d’immigration, quels que soient les massacres et les crimes que vous avez commis et qui feront honte à l’humanité. Le jour viendra où vous serez tenu pour responsables, par la force de la Justice et de la vérité, et vous n’aurez aucune échappatoire pour en payer le prix, tôt ou tard », a été la première réaction du Hamas ace massacre.

Source: Médias