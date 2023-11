Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a affirmé que les factions de la résistance dans la région ne sont pas sous le commandement de l’Iran, ajoutant que contrairement aux États-Unis, qui dirigent leurs alliés, l’Iran n’a pas de forces sous son commandement ni d’agents dans la région.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a expliqué que le fait d’accuser l’Iran d’être à l’origine de la saisie d’un navire israélien en mer Rouge illustre l’état de confusion de l’entité sioniste dans les mauvaises circonstances actuelles et ce dans le but camoufler sa défaite.

« Les mensonges ne leur seront d’aucune utilité », a-t-il souligné.

Kanaani a rappelé que son pays avait précédemment averti les Etats-Unis que leur soutien continu au génocide perpétré par l’entité sioniste contre le peuple palestinien serait nécessairement suivi d’une réaction de la part des peuples de la région.

« Si l’agression contre Gaza n’est pas stoppée, les forces de résistance et les peuples de la région ne resteront pas inactifs », a-t-il de nouveau mis en garde, faisant remarquer qu’il existe également « un rejet global de la poursuite de l’agression américaine contre Gaza ».

Selon lui, l’entité sioniste a commis de nombreux crimes de guerre et contre l’humanité à Gaza et la Cour pénale internationale devait la poursuivre et lui demander des comptes.

En réponse à une question si l’entité sioniste peut éliminer le Hamas, Kanaani a répondu que « cette entité a prouvé qu’elle est capable de verser le sang d’innocents, de commettre un génocide et de bombarder des hôpitaux, des écoles et des centres d’asile, mais elle n’a pas prouvé qu’elle peut affronter la résistance dans la région ».

« Ni l’occupation ni les États-Unis n’ont tiré les leçons des expériences précédentes », a-t-il affirmé.

Il a souligné que « Netanyahu n’est ni un homme de guerre ni un homme de paix et que les crimes d’aujourd’hui lui incombent ».

Il a ajouté : « À l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, nous ne pouvons que saluer les âmes des 5 000 enfants de Gaza et des milliers d’autres, ainsi que ceux qui ont perdu leur famille et vivent dans des conditions difficiles et inhumaines en raison de l’agression brutale d’Israël contre Gaza ».

Source: Médias