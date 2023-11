Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian , a discuté avec son homologue qatari, Mohammed ben Abdul Rahman Al Thani, de la situation à Gaza, notamment de l’accord de trêve entre le Hamas et l’occupation israélienne.

Amir Abdullahian a salué le cessez-le-feu temporaire à Gaza, soulignant que « si l’occupation israélienne poursuit la guerre après cette phase du cessez-le-feu, la situation dans la région deviendra plus tendue et les ripostes seront plus généralisées ».

Il a souligné que « l’occupation est incapable de poursuivre la guerre sans le soutien des États-Unis », soulignant que « ce qui s’est passé contre les États-Unis dans la région au cours des 6 dernières semaines , sans compter la réaction des factions de résistance de la région à la décision de Washington de soutenir le génocide en Palestine, n’a rien à voir avec l’Iran ».

Le ministre iranien a souligné que « le Hamas est un mouvement de libération né du contexte du peuple palestinien et qu’il ne peut être éliminé », notant « qu’ ils doivent se rendre compte que ce qu’ils n’ont pas pu réaliser pendant plus d’un mois et demi de guerre, ils ne pourront pas l’obtenir par des moyens politiques ».

À son tour, le ministre qatari a exprimé sa satisfaction pour cette réunion, pour ces consultations et concernant la coopération bonne et constructive entre les deux pays, saluant « le rôle central et les efforts précieux déployés par l’Iran pour aider à obtenir un résultat sur la question d’un cessez-le-feu humanitaire à Gaza ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé jeudi à Doha pour discuter de l’évolution du cessez-le-feu à Gaza.

Amir Abdullahian s’est rendu au Liban hier mercredi et a tenu des consultations avec les autorités libanaises et les dirigeants de la résistance concernant le cessez-le-feu à Gaza.

