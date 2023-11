Le directeur général du ministère de la Santé de Gaza, Mounir Al-Bursh, a déclaré le lundi 27 novembre que les hôpitaux de la ville de Gaza et du gouvernorat du nord de la bande de Gaza n’ont reçu aucun carburant, depuis l’entrée en vigueur de la trêve temporaire entre ‘Israël’ et le Hamas vendredi matin.

Al-Bursh a déclaré au correspondant d’Anadolu que « pas un seul litre de carburant n’est parvenu aux hôpitaux de la ville de Gaza et du nord de la bande de Gaza ».

« Le carburant arrivé dans la ville de Gaza et dans le gouvernorat du nord de la bande de Gaza était en très petites quantités et a été reçu par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) pour pomper l’eau des puits d’eau à l’intérieur des camps », a-t-il expliqué.

Le directeur général a souligné « la nécessité de ravitailler les hôpitaux en carburant de toute urgence ».

Et d’expliquer que « les hôpitaux de Gaza et du nord de la bande de Gaza ont besoin de beaucoup de médicaments et de fournitures médicales, et en particulier ceux nécessaires aux services de dialyse ».

« Un seul conteneur de lits est arrivé aux hôpitaux du nord de Gaza, avec 100 lits reçus par l’hôpital indonésien », a-t-il détaillé.

Plus tôt dans la journée du lundi, le directeur des médias du côté palestinien du poste-frontière de Rafah (frontalier avec l’Égypte), Wael Abou Mohsen, a déclaré à Anadolu que « 150 camions transportant des aides humanitaires sont entrés dimanche dans la bande de Gaza, pendant la trêve temporaire entre ‘Israël’ et le Hamas, dont 4 camions-citernes de gaz domestique et 3 camions de carburant ».

Le 24 novembre dernier, une trêve temporaire est entrée en vigueur entre « Israël » et les factions de la résistance palestiniennes à 07 h 00 heure locale (05 h 00 GMT) pour une durée reconductible de 4 jours, avec la médiation du Qatar, de l’Égypte et les États-Unis.

L’accord prévoyait l’échange de prisonniers et l’introduction des aides humanitaires, des fournitures médicales et du carburant dans toutes les zones de la bande de Gaza, habitée par environ 2,3 millions de Palestiniens.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne mène une opération militaire meurtrière contre Gaza, faisant plus de 20 000 martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, et engendrant une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.