Aujourd’hui, mardi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage au peuple palestinien qui fait preuve de détermination face à la guerre de génocide pratiquée par l’occupation israélienne et aux tentatives de liquidation de sa cause.

A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Tebboune a renouvelé l’engagement ferme de l’Algérie à soutenir la lutte légitime du peuple palestinien et sa juste cause en vue de restaurer tous ses droits inaliénables et non négociables, au premier rang desquels son droit d’ établir un État palestinien indépendant sur le modèle du 4 juin 1967, avec Al-Qods comme capitale ».

Le président algérien a parlé des grands sacrifices du peuple palestinien et de ses longues souffrances face aux machinations qui ont visé sa terre, son unité et ses lieux sacrés.

Il a également salué le peuple palestinien qui est subi d’horribles violations et des tentatives désespérées « de liquider sa cause et de détruire les fondations sur lesquelles pourrait reposer toute solution qui mettrait fin à l’occupation et mettrait fin à la tragédie des frères palestiniens ».

Le président algérien a précédemment affirmé que « les Palestiniens ont le droit de défendre leur terre », soulignant que « ce que pratique l’occupation israélienne constitue de véritables crimes de guerre et crimes contre l’humanité ».

Tebboune a rejeté l’étiquette de terrorisme contre le Hamas, rappelant qu’elle était également attachée aux résistants algériens pendant la guerre de libération, affirmant : « Celui qui défend le droit, la terre et sa patrie n’est pas un terroriste ».

En outre, le mois dernier, le président algérien a tenu une réunion du Conseil suprême de sécurité, dans le contexte des développements qui se produisent dans les territoires palestiniens occupés et dans la région, suite à l’héroïque épopée du déluge d’Al-Aqsa et à l’agression israélienne qui a suivi contre les territoires palestiniens.

Dans un communiqué, l’Algérie a souligné son « rejet des opérations d’occupation contre des civils sans défense », affirmant sa « pleine solidarité avec le peuple palestinien ».

Source: Médias