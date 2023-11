Plusieurs citoyens palestiniens ont été blessés lors d’affrontements avec les forces d’occupation israélienne qui ont pris d’assaut, mardi soir, la ville de Jénine et son camp, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Les forces d’occupation ont également assiégé la ville, la déclarant zone militaire.

L’armée d’occupation israélienne avait précédemment déclaré Jénine zone militaire fermée, à la lumière des affrontements qui ont opposé les forces d’occupation aux combattants de la résistance palestinienne.

Des séquences vidéo montrent l’armée d’occupation arrêtant l’un des jeunes hommes blessés dans une ambulance qui le transportait près de l’hôpital gouvernemental de Jénine.

L’agence de presse officielle palestinienne (Wafa) a rapporté que « d’importantes forces de l’armée d’occupation, accompagnées de bulldozers, ont pris d’assaut la ville sur plusieurs fronts, attaqué plusieurs quartiers, déployé des tireurs d’élite sur les toits des immeubles de grande hauteur et assiégé le camp de tous les côtés ».

L’agence a ajouté que « l’armée a arrêté deux jeunes hommes, dont l’identité n’est pas encore connue, à l’intérieur d’un véhicule ».

«Les forces d’occupation se sont déployées devant l’entrée des secours de l’hôpital gouvernemental de Jénine et de ses environs », tandis que « les bulldozers de l’occupation ont procédé à la destruction des infrastructures et des biens des citoyens ».

Et puis dans la ville d’AlKhalil Hébron (sud), « une personne grièvement blessée à l’abdomen par les tirs de l’occupation est arrivée à l’hôpital Al-Ahli (au nord de la ville) », selon le ministère palestinien de la Santé.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée d’occupation israélienne a intensifié ses raids et ses opérations d’arrestation dans les villes et villages de la Cisjordanie, au cours desquels 242 Palestiniens sont tombés en martyre, 3 000 autres ont été blessés et 3 260 jeunes arrêtés, selon des sources officielles palestiniennes.