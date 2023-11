Le journal américain Politico a rapporté que les renforcements militaires effectués par Washington dans la région du Moyen-Orient, à la suite de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, ont nécessité le retrait de fonds des comptes courants d’opérations et de maintenance. Ils ont également contraint les départements militaires et le commandement central américain à réévaluer les besoins des opérations en cours et futures en fonction de l’évolution du conflit.

Le ministère américain de la Défense avait ordonné depuis le 7 octobre l’envoi de groupes de porte-avions, de défenses aériennes, d’avions de combat et de centaines de soldats au Moyen-Orient, « pour tenter d’empêcher le conflit de dégénérer en guerre régionale », selon le Pentagone.

« Parce que les mouvements de troupes au Moyen-Orient n’étaient pas planifiés, le Pentagone a été contraint de retirer des fonds des comptes d’opérations et de maintenance courants », a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Chris Sherwood, selon Politico.

« Le ministère de la Défense a dû chercher de l’argent, et cela signifie moins d’argent pour la formation, les exercices et les déploiements que l’armée a déjà prévu pour cette année », a ajouté Sherwood.

Et de faire savoir : « cela pourrait également entraîner un retard dans certains paiements contractuels ».

« Le problème est que le dysfonctionnement du Congrès signifie que le Pentagone n’a pas l’argent nécessaire pour financer le renforcement des troupes », a expliqué Politico.

Et de poursuivre : « l’armée opère actuellement dans le cadre d’une mesure de financement temporaire qui gèle les dépenses aux niveaux de l’année précédente ».

Selon le journal, « de hauts responsables du Pentagone mettent en garde, année après année, contre les dommages que les mesures de financement temporaires causent à l’état de préparation militaire. Ils affirment qu’opérer dans le cadre d’une mesure temporaire empêche l’administration de lancer de nouveaux programmes ou de payer quoi que ce soit au-dessus des niveaux de l’année précédente ».

Mardi après-midi, le Pentagone a déclaré qu’il travaillait toujours à la publication d’une estimation du coût total du soutien américain apporté à ‘Israël’ suite au « Déluge d’Al-Aqsa ».

Le journal affirme que « le fardeau pèse désormais lourd sur le ministère américain de la Défense, puisque le Pentagone soutient deux guerres en même temps : en Ukraine et en Israël », faisant référence à l’agression israélienne contre Gaza.