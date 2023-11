Le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a affirmé ce mercredi que toute escalade américaine » ne dissuadera pas le Yémen de ses positions de principe envers la Palestine ».

A l’occasion du 56e anniversaire du départ du dernier soldat britannique d’Aden, le 30 novembre, Al-Mashat a noté que « toute escalade américaine qui porte atteinte aux intérêts du peuple yéménite équivaudra à une déclaration de guerre, et nous traiterons avec cette escalade selon sa nature ».

Al-Mashat a appelé Washington « à procéder à des ajustements fondamentaux dans son comportement hostile envers le Yémen, comportement qui menace la paix dans la région ».

Les forces armées yéménites ont souligné « qu’elles poursuivraient leurs opérations militaires jusqu’à ce que cesse l’agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie ».

Après avoir réussi à arrêter un navire israélien en mer Rouge, avec 52 personnes à bord, les forces armées yéménites ont affirmé que « leurs opérations cibleront les navires battant pavillon israélien, gérés par des sociétés israéliennes ou appartenant à des Israéliens ».

De son côté, Ahmed Hamed, directeur du bureau présidentiel à Sanaa, a affirmé à Al-Mayadeen que la réponse aux avertissements américains de ne pas s’immiscer dans la guerre à Gaza est la suivante : « Vous devez retirer le Yémen de la liste des diktats ».

Hamid a ajouté : « Le nouveau Yémen, le Yémen de la révolution du 21 septembre, qui a rejeté la tutelle, ne peut plus accepter de diktats ».

De même, Hamed a expliqué : « Sanaa est en guerre directe avec la partie américaine depuis le premier jour, mais elle a plusieurs formes, et nous n’avons pas peur des conséquences des choses, et nous n’aurons pas peur des USA et nous ne la craindrons pas ».

Faire face aux effets de l’agression de la coalition

Dans un autre contexte, le chef du Conseil politique suprême du Yémen a affirmé « l’ouverture du Yémen à toutes les approches visant à faire face aux effets de l’agression de la coalition saoudienne contre le Yémen », appelant « à prendre des mesures pratiques pour organiser le retrait des terres et des eaux yéménites dès que possible ».

Dans ce contexte, Al-Mashat a mis en garde contre les marchands de guerre, appelant à « planifier des mesures exécutives et commencer à régler le dossier des prisonniers et lever les restrictions sur les ports ».

Plus tôt, un membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohammad Ali Al-Houthi, a appelé l’Arabie saoudite et sa coalition à « accélérer l’échange de prisonniers tous contre tous et à ne pas retarder ce qui a été convenu dans ce dossier, car il Il s’agit d’un dossier humanitaire qui ne peut être retardé, y compris celui des détenus palestiniens ».

En octobre, le gouvernement de Sanaa a exprimé sa volonté de libérer les prisonniers saoudiens et soudanais des forces de la coalition saoudienne, stipulant que cela faisait partie d’un accord d’échange incluant les forces affiliées au gouvernement nommé par la coalition, l’accusant de ne pas être sérieux dans l’achèvement des opérations.

Cela s’est produit après que l’échec en mai dernier, des efforts visant à organiser des visites mutuelles entre le gouvernement de Sanaa et le gouvernement affilié à la coalition saoudienne dans les prisons des deux partis à Sanaa et à Marib, en vue de la libération d’un nouveau lot de prisonniers, après que le gouvernement affilié à la coalition ait ajouté de nouvelles conditions.