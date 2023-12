La résistance palestinienne a bombardé la ville de Tel-Aviv et les villes du centre de l’entité, ce vendredi, avec la reprise des combats, à la lumière de la fin de la trêve et de la reprise de l’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance islamique Hamas, ont affirmé avoir tiré une salve de missiles en direction de Tel-Aviv et des colonies du centre de la Palestine occupée, ainsi qu’en direction d’Ashdod occupée dans la bande de Gaza.

Al-Qassam a souligné que « ce bombardement est intervenu en réponse aux massacres de civils perpétrés par l’occupation, alors que l’armée d’occupation a lancé ce matin une série de raids sur la bande de Gaza, provoquant de nombreux martyrs et blessés ».

À leur tour, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont annoncé le bombardement de Kissufim avec une salve de roquettes de calibre 107.

Il s’agit de la plus grande salve de missiles depuis la bande de Gaza, tandis que les médias israéliens ont rapporté que des sirènes avaient retenti à Tel Aviv et dans les colonies du centre de la Palestine occupée.

Affrontements au sol

Les Brigade Al-Qassam a souligné que « ses résistants ont réussi à cibler une force terrestre israélienne, stationnée à l’intérieur d’un bâtiment à Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, avec 4 obus antipersonnel et antiblindés.

Les Brigades Al-Qods ont annoncé que leurs moudjahidines étaient engagés dans de violents affrontements avec les soldats de l’occupation à proximité de l’hôpital Al-Rantisi, dans le quartier d’Al-Nasr, dans la ville de Gaza.

Les Brigades de résistance nationale, la branche militaire du Front démocratique, ont à leur tour affirmé le tir d’un tireur isolé sur un soldat israélien au nord du carrefour des Martyrs dans la bande de Gaza.

Les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement Moudjahidine, ont bombardé un regroupement de forces de l’occupation dans l’axe à l’ouest de la ville de Gaza avec des obus de mortier de calibre moyen.

Auparavant, l’armée d’occupation a reconnu qu’il y a eu 9 victimes parmi ses rangs depuis la reprise des combats terrestres avec la résistance palestinienne. Les forces d’occupation sont tombées dans une embuscade tendue par les résistants des Brigades Al-Qassam, qui ont également pris pour cible un char, un véhicule de transport de troupes et des véhicules israéliens.

Aussi, des affrontements ont éclaté entre la résistance et l’armée d’occupation sur 6 axes de la bande de Gaza.

Al-Qassam a bombardé Ashkelon, Sderot et Beer Sheva occupés, tandis qu’Al-Qods a bombardé Nahal Oz et Allomim et a abattu un drone israélien Skylark dans le ciel de la région centrale.

Source: Médias