En ce 57ème jour de guerre israélienne contre la bande de Gaza, 200 raids israéliens ont été menés ce samedi 2 décembre, a indiqué le correspondant d’al-Manar. Dans l’après-midi, le ministère de la Santé de Gaza a précisé que le nombre des martyrs s’est élevé depuis le 7 octobre à 15.207, dont 6.150 enfants et 400 femmes. Le ministère a aussi recensé plus de 40.652 blessés. Le chiffre de disparus sous les décombres dépasse les 6.500.

Dans les hôpitaux, les scènes des enfants amputés et des bébés déchiquetés sont d’une férocité sans égale. S’ajoutent les cris et les pleurs de ceux qui ont été traumatisés par ce qu’ils ont vécu.

« Je l’ai vu mon père il est martyr, ou peut-être dort-il pour de vrai? », a crié une petit garçon dont la maison a été détruite à Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza.

Une adolescente pleurait sa soeur qui a perdu une jambe.

Une femme n’en croyant pas ses yeux devant le cadavre de son fils: « comment pourrais-je ne plus le revoir ».

Une mère se lamentait sur le sort de sa petite fille de 3 ans amputée de la jambe dans un raid sur le maison à Deir al-Balah.

Feu vert américain

Selon le New York Times, citant un haut-responsable israélien, Israël va mener une opération de haute intensité dans les semaines prochaines dans la bande de Gaza, puis une autre opération d’une intensité moindre.

Selon ce responsable israélien, la fin de la guerre ne sera pas ouverte et l’administration américaine est au courant des plans israéliens et les approuve tout en mettant en garde concernant les tués civils.

Pendant la journée, l’occupation a sommé les Palestiniens d’évacuer plusieurs régions dont Jabalia, Shoujaiya, Zaytoun, la vieille ville de Gaza, ainsi que 7 quartiers de Bani Souhaila et 12 quartiers dans la région al-Qarara, et d’autres à l’est de Khan Younes.

Sur le terrain, des centaines de civils ont été tués depuis la reprise de l’offensive israélienne vendredi contre la bande de Gaza.

Des batiments et des quartiers réduits en miettes

Les correspondants de presse sur le terrain constatent que ce sont surtout des séries successives de feu intensifs qui marquent les raids israéliens, utilisés pour éliminer les quartiers résidentiels entiers.

Le plus récent des massacres a été perpétré dans la soirée, vers 20 :00 sur une maison à Beit Lahia au nord-est de la bande de Gaza. Les images transmises montrent des corps des martyrs jonchant le sol, dont des enfants et des femmes. Dans la journée, les raids israéliens avaient détruit 5 maisons à proximité de son cimetière.

Le plus grand massacre a été perpétré dans un quartier de Shoujaiya à l’est de la ville de Gaza où les avions israéliens ont détruit 50 bâtiments résidentiels sur la tête de leurs résidents. Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a dit s’attendre à ce que le chiffre des martyrs et des blessés s’élève à plus de 500 selon un premier bilan du buerau médiatique du gouvernement de Gaza. (Photos ci-dessous)

Des martyrs et des blessés dans un pilonnage sur la rue al-Siqa dans le quartier de Shoujaiya.

Il y a eu aussi plus de 100 martyrs dans des raids ayant visé une maison hébergeant des familles et des déplacés dans la région de Falouja dans le camp de Jabalia au nord-est de la bande de Gaza.

Falouja

Le directeur de l’Université islamique Soufiane Tayeh et les membres de sa famille font partie de ces martyrs. (photo ci-dessous)

20 martyrs au moins dans le raid contre une maison appartenant à la famile Chahadé dans le quartier Zeytoune à l’est de la ville de Gaza.

Une école hébergeant des déplacés à Deir al-Balah dans le centre a été bombardée par l’artillerie israélienne. (ci-dessous)

Ont été visés une maison dans le camp al-Breij dans le centre de l’enclave, les zones résidentielles occidentales de Khan Younes, où 6 raids successifs ont été perpétrés dans l’entourage de l’hôpital Nasser. il est question de 29 martyrs ces dernières 24 heures. Des batiments de la cité Hamad à Khan Younes ont été détruits.

L’entourage de l’hôpital indonésien au nord, et de l’hôpital Chouhada al-Aqsa à Gaza sont également les cibles de raids israéliens.

Le photo journaliste Mohamad Faraj Allah est tombé en martyr dans le nord.

Isoler le centre

Le chroniqueur militaire de la chaine qatarie Al Jazeera Fayez Dwayri, a dit s’attendre à ce que l’offensive israélienne soit plus ample et plus violente que la précédente qui avait eu lieu avant la trêve provisoire.

Selon lui, les forces d’occupation israéliennes qui avaient isolé le nord de la bande de Gaza de son centre et sud œuvrent maintenant pour isoler le centre dont les camps de Nuseirat, al-Breij, et Deir al-Balah.

Il a dit aussi prévoir que Khan Younes située au sud-est sera aussi isolée de Rafah au sud-ouest.

Selon lui, c’est à partir de l’est de Khan Younes que l’offensive terrestre devrait être menée pour cette deuxième partie de l’offensive israélienne.

Le dernier regard

Amputée à jamais

Il ou elle avait quelques jours

Source: Divers