Dimanche soir, un dirigeant des Brigades al-Qassam, bras armé du Hamas a assuré que les forces israéliennes ont retiré 70% des forces qu’elles avaient investies au nord de la bande de Gaza. Il a attribué cette décision à l’échec de leurs opérations militaires face aux frappes de la résistance.

Selon le quotidien libanais al-Akhbar, le responsable a indiqué que ce retrait avait été entamé les premiers jours de la trêve provisoire qui avait été décrétée le 24 novembre et qui avait duré 7 jours. Il a aussi précisé que l’opération terrestre israélienne se concentre pour le moment au sud de la bande de Gaza en même temps que des manœuvres à son nord.

Selon la chaine qatarie al-Jazeera, les images satellitaires prises entre le 24 et le 30 novembre ont montré que 56% à 60% des véhicules ont été retirés des régions de Beit Hanoune et Beit Lahia au nord et de Wadi Gaza au centre. A aussi été remarquée une baisse du nombre des véhicules lourds en faveur des véhicules légers, indique le média qatari.

En revanche, constate al-Akhbar, aucune progression des forces israéliennes n’a été enregistrée ni à Beit Hanoune, ni Beit Lahia ni à l’est du quartier Zeytoun par rapport à la ligne de démarcation établie avant la trêve.

800 bouches de tunnels

Mais al-Jazeera constate que la carte de l’incursion israélienne montre l’expansion des forces dans le nord et le centre de la bande de Gaza, et l’expansion de la portée de leurs opérations pour détruire les bâtiments ou les serres agricoles et les terres au bulldozer à la recherche de tunnels de la résistance palestinienne.

L’armée d’occupation israélienne a argué avoir découvert 800 bouches menant au réseau des tunnels du Hamas et en avoir détruit 500.

Juhr al-Dik : des tranchées, une route et des opérations

En outre, les images satellitaires ont montré que les forces israéliennes ont creusé des tranchées qui commencent à Juhr al-Dik à l’est de la zone centrale qui s’est étendue sur une longueur de 2,7 km de longueur.

Les images montrent aussi qu’elles ont ouvert une route qui coupe la bande de Gaza depuis l’entrée de Juhr al-Dik à l’est jusqu’à la mer à l’ouest.

Selon al-Jazeera, un grand nombre de véhicules sont concentrés actuellement à l’extérieur de ce secteur, dans l’est de l’entrée de Juhr al-Dik.

Dimanche, les Brigades al-Qassam ont annoncé avoir fait exploser 3 engins piégés anti personnel contre une soixantaine de soldats dans cette zone puis ouvert le feu contre eux.

Deux nouveaux axes à Deir al-Balah et Khan Younès

Le quotidien libanais al-Akhbar a assuré que deux nouveaux axes de combat ont été ouverts : le premier à l’est de la ville de Deir al-Balah au centre et le second à l’est de la ville de Khan Younès au sud. La résistance y a fait bombarder un certain nombre de véhicules.

L’AFP a indiqué que des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés lundi dans le sud de Gaza, au niveau de la grande ville de Khan Younès.

Amine Abou Hola, 59 ans, a raconté que ces véhicules étaient entrés « sur une profondeur de deux kilomètres », dans le village d’al-Qarara, au nord-est de Khan Younès. « Les chars sont désormais sur la route Salaheddine », qui traverse du nord au sud la bande de Gaza, a ajouté Moaz Mohammed, 34 ans, rapporte l’AFP.

Opérations de résistance ce lundi

S’agissant des opérations de résistance, les brigades al-Qassam du Hamas ont révélé ce lundi matin avoir visé 13 chars et véhicules de transport israeliens sur l’axe oriental de Gaza au moyen d’obus anti char al-Yassin 105 et un char qui s’infiltrait à l’est de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza.

Beit Lahia

Elles ont rendu compte de salves de roquettes en direction de Tel Aviv, des colonies Ashkelon, Magin, et le kibboutz de Nirim à l’aide de roquettes de courte portée de calibre 114mm, et des attroupements de militaires dans la position militaire de Sofa.

Elles ont fait état de combats au corps à corps à la distance zéro dans le quartier Cheikh Radwan où des soldats ont été tués ou blessés.

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont pour leur part révélé que leurs combattants mènent aussi des combats violents sur les axes de progression au nord de la bande et à l’est de Gaza assurant avoir frappé des véhicules israeliens avec des obus Tandem et RPG.

Il est aussi question de combats violents entre les résistants palestiniens et l’armée d’occupation à proximité de la rue al-Mansoura dans le quartier Shoujaiya à l’est de Gaza.

Dans l’après-midi, aussi bien les Brigades al-Qassam que celles d’al-Qods ont rendu compte de combats violents dans la région Falouja dans le camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza au cours desquels des véhicules israéliens ont été frappés et des soldats israéliens tués ou blessés.

Source: Divers