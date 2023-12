Le membre du Conseil politique du mouvement yéménite Ansarullah, Mohammad Al-Bukhaiti, a affirmé ce mardi que « les opérations militaires du Yémen dans la mer Rouge et la mer d’Oman ont pour but des objectifs humanitaires et moraux connus de tous et visant uniquement Navires israéliens ».

Dans un message sur la plateforme X, Al-Bukhaiti a déclaré : « Si les pays du monde n’ont pas rempli leur devoir moral et humanitaire de mettre fin aux crimes de génocide à Gaza, nous leur conseillons de ne pas s’impliquer dans le soutien de leurs auteurs ».

Il a souligné que « nos opérations militaires se poursuivront et s’étendront contre l’entité usurpatrice jusqu’à ce qu’elle cesse ses crimes contre les Palestiniens », notant que « nous ne nous laisserons pas dissuader par les menaces des pays alliés, quels que soient les sacrifices que cela coûte , même celui d’affronter le monde entier ».

Hier, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que « Washington a tenu des pourparlers avec d’autres pays sur la création d’une force opérationnelle navale en mer Rouge ».

De leur côté, les médias israéliens ont révélé « qu’ Israël avait officiellement demandé à plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne et le Japon, de former une force navale internationale, pour garantir la liberté de navigation dans le détroit de Bab al-Mandab ».

Il y a deux jours, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Saree, a annoncé une opération navale contre deux navires israéliens pris pour cible à Bab al-Mandab, indiquant qu’il s’agissait du Unity Explorer et du navire Numéro Neuf, sachant que l’opération a coïncidé avec la nouvelle agression israélienne contre Gaza.

Les médias israéliens ont reconnu à plusieurs reprises que « le Yémen constitue une menace stratégique pour Israël en raison de sa situation géographique ».

Il est à noter que le 19 du mois dernier, les forces navales yéménites ont réussi à arrêter un navire israélien en mer Rouge, avec 52 personnes à son bord.

Source: Médias