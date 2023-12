La Résistance islamique au Liban a poursuivi ses opérations contre les positions de l’ennemi israélien à la frontière sud avec la Palestine occupée, et ce en soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable.

Vidéo d’opérations

Le Média de la guerre de la Résistance, branche armée du Hezbollah, a diffusé des images vidéos de plusieurs opérations visant plusieurs sites israéliens.

La Résistance islamique a publié, le mardi 5 décembre, treize communiqués militaires comprenant quatorze opérations visant les bases, sites et attroupement de l’armée d’occupation israélienne dans les secteurs est et ouest du territoire libanais avec la frontière palestinienne.

Secteur Est :

1- A 9h50, un rassemblement de soldats ennemis israéliens a été pris pour cible sur le site de Ruwaisat Al-Asi avec des armes appropriées, entrainant des dommages directs.

2- A 9h50, un rassemblement de soldats ennemis israéliens a été pris pour cible dans le triangle de Tahihat avec des armes appropriées, provoquant des pertes confirmées.

3- A 10h15, le site de Zibdin dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par des missiles et a été directement touché.

4- A 10h20, le site Bayad Blida a été visé avec des armes appropriées et a été directement touché.

5- A 15h30, le site de Metulla a été attaqué à l’aide d’un drone kamikaze, réalisant des frappes directes.

6- À 16h40, un rassemblement de soldats de l’ennemi israélien dans la colonie d’Al-Manara a été visé par des missiles guidés, causant des pertes confirmées, dont un mort et un blessé, en réponse au ciblage par l’ennemi israélien d’un site de l’armée libanaise et le martyre du caporal Abdel Karim Miqdad.

Secteur Ouest :

1- A 15h00, les sites de Jal Al-Alam et Al-Dhahira ont été visés avec des armes appropriées, provoquant des tirs directs.

2- A 15h00, le site Cobra Hill (au sud d’Alma al-Shaab) a été ciblée par des missiles guidés et a été directement touchée.

3- A 15h30, un rassemblement de soldats ennemis israéliens a été pris pour cible à Khallet Wardah avec des armes appropriées, causant des pertes directes.

4- A 15h35, le site de Birkat Risha a été visé avec des armes appropriées, et il a été directement touché.

5- A 15h45, la caserne Branit a été prise pour cible avec des armes appropriées et a été directement touchée.

6- A 15h45, la position de Ramya a été ciblée avec des armes appropriées et elle a été directement touchée.

7- A 17h10, un rassemblement de soldats ennemis israéliens à Khallet Wardah a été pris pour cible avec des armes appropriées, faisant des pertes confirmées, dont un mort et un blessé.