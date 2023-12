Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian et son homologue qatari Mohammad bin Abdul Rahman Al Thani ont condamné mercredi soir les crimes de guerre commis par « Israël » contre les femmes et les enfants à Gaza et en Cisjordanie.

Lors d’un entretien téléphonique, les deux ministres ont appelé « la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux crimes de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza ».

Les deux ministres ont également annoncé leur soutien aux efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour mettre fin aux attaques israéliennes.

Amir Abdullahian a également souligné que « la résistance a jusqu’à présent répondu avec force aux attaques israéliennes, et que les prochains jours seront terribles pour Israël ».

Plus tôt dans la journée, Amir Abdullahian a écrit sur la plateforme X que « l’Égypte pourrait ouvrir le terminal de Rafah sans conditions, afin d’envoyer des médicaments, de la nourriture et du carburant vers la bande de Gaza ».

Et de poursuivre : « Les yeux des femmes et des enfants de Gaza qui vivent sans eau, sans médicaments et sans nourriture sont tournés vers le terminal de Rafah et vers une décision de l’Égypte à ce sujet ».

Source: Médias