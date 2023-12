Des explosions ont été entendues, ce vendredi matin, près de l’ambassade américaine dans la zone verte fortement fortifiée de Bagdad et des sirènes ont retenti pour appeler les gens à se mettre à l’abri, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Interrogé par l’AFP, un responsable militaire américain a confirmé le déclenchement d’alarmes et de « probables bruits d’impacts entendus » aux abords de l’ambassade et de la base Union III, abritant des troupes de la coalition US dans la Zone verte.

S’exprimant sous le couvert de l’anonymat, cette source a indiqué attendre « des informations officielles sur la nature de l’attaque ».

« Nous attendons toujours les rapports officiels concernant de potentielles victimes et dommages aux infrastructures, s’il y en a », a précisé le responsable militaire américain.

Les forces américaines présentes dans des bases militaires en Irak et en Syrie ont été soumises à plus de 70 attaques depuis la mi-octobre, revendiquées par des groupes de la résistance irakienne, et ce en soutien à Gaza soumis depuis plus de deux mois à des frappes israéliennes meurtrières.

Aucun groupe n’a encore revendiqué l’attaque contre l’ambassade américaine vendredi, survenue vers 4 heures du matin, heure locale.