« Les États-Unis ont fourni à Israël des dizaines de milliers de tonnes de bombes pour l’utiliser dans ses attaques sur Gaza, mais ils n’ont pas pris en compte les conditions humanitaires dans leurs lois », c’est ce qu’a rapporté le quotidien US Washington Post.

Le journal révèle que « les États-Unis ont envoyé au moins 15 000 bombes et plus de 50 000 obus d’artillerie, dont 2 000 kilogrammes de bombes anti-bunker, vers Israël depuis le début des attaques sur Gaza ».

Et d’ajouter : « le nombre élevé des victimes à Gaza soulevait des questions sur la responsabilité des États-Unis dans la garantie de la sécurité des civils », notant que « l’administration du président américain Joe Biden subit une pression croissante pour fournir des armes à Israël ».

Le 1er décembre, une trêve humanitaire entre les factions de la résistance palestinienne et Israël a pris fin. La trêve qui a duré 7 jours a permis un échange des prisonniers et l’entrée d’une aide humanitaire limitée dans la bande de Gaza assiégée et surpeuplée d’environ 2,3 millions d’habitants.

Cela a coïncidé avec une guerre dévastatrice menée par l’armée d’occupation israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, qui a couté la vie à 20.000 martyrs, dont plus de 7000 enfants et plus de 3000 disparus.