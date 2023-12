Les médias israéliens ont rapporté une fois de plus que « le Hezbollah a toujours le dessus dans le nord », et c’est la deuxième fois que cette description est appliquée à la situation sur le terrain à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée.

L’ancien chef de la Division du renseignement militaire israélien, Amos Yadlin, avait précédemment déclaré que » la main de Nasrallah est la plus haute dans le nord », faisant référence à la supériorité de la résistance islamique au Liban dans les affrontements en cours avec l’occupation, sur le conflit libano-palestinien ».

Tzivi Yehezkeli, analyste des affaires arabes sur la Treizième chaîne, a déclaré : « Le Hezbollah a toujours le dessus dans le nord, car c’est lui qui veut mettre plus de pression et il sait qu’Israël se contrôle ».

Il a ajouté : « Le nord, d’un point de vue civil, est comme en guerre et les routes sont vides », soulignant qu' »Israël au nord est tombé dans un piège ».

À son tour, le correspondant de la Treizième chaîne dans le nord, Shlomi Aldar, a décrit ce qui se passe dans le nord comme une « guerre de missiles contre des blindés ».

Il a déclaré : » Lors de la Seconde Guerre du Liban (2006), les Israéliens sont restés chez eux et ont considéré le Katioucha comme l’arme la plus menaçante, mais les missiles antiblindés sont devenus aujourd’hui l’arme la plus menaçante ».

Le correspondant de la chaîne dans le nord a rapporté: « Les habitants du nord ne reviendront pas tant que la réalité n’aura pas changé, et chacun d’eux aspire à l’avenir à partir d’ici en raison du manque de sentiment de sécurité et ils ressentent tous le temps que l’état les a négligés ».

Source: Médias