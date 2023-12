A Jénine et son camp en Cisjordanie occupé, 8 Palestiniens ont été tués dans l’incursion israélienne meurtrière qui se poursuit depuis mardi. L’armée d’occupation a pour sa part, indiqué que 6 soldats ont été blessés dont 4 dans l’explosion d’engins piégés à leur passage.

Les brigades al-Qassam ont annoncé que les combattants des factions palestiniennes du camp de Jénine ont visé des véhicules avec des engins de fabrication locale causant des pertes certaines.

« Nous assurons que le camp de Jénine restera comme une épine dans la gorge de l’occupation et ne sera pas brisée par l’occupation et ses crimes et il vengera les martyrs de Jénine et de Gaza et notre combat se poursuivra jusqu’à l’expulsion de l’occupation », a indiqué le communiqué des Qassam.

Le Jihad islamique a publié un communiqué dans lequel il a affirmé que « les crimes de l’ennemi à Jénine et dans les camps et villes de Cisjordanie sont une tentative désespérée de compenser ses pertes dans le champ de Gaza ».

Selon les médias palestiniens, 200 véhicules israéliens ont été investis dans l’incursion de Jénine et son camp.

Ils ont assiégé ses hôpitaux, dont l’hôpital public, Ibn Sina et al-Razi, rapporte al-Jazeera et les ambulances ont interdites d’évacuer les blessés.

A la recherche de la voix d’Abou Ubaida

Les forces d’occupation ont occupé une mosquée et y ont diffusé des chants hébreux, alors que les jeunes ont transmis sur les haut-parleurs le discours du porte-parole des Brigades al-Qassam Abou Ubaida. Ce qui a irrité les soldats israéliens qui se sont mis a la recherche de l’origine de ces sons, selon un journaliste palestinien.

L’armée d’occupation a indiqué avoir perquisitionné 400 maisons et arrêté des centaines de Palestiniens. Elle a dit avoir confisqué des armes et des munitions et détruit 6 ateliers de fabrication d’engins piégés et 4 postes de surveillance.

Selon le Croissant rouge palestinien, les forces d’occupation ont occupé certaines maisons et interdit aux gens de sortir de chez eux. Elles ont tiré des bombes fumigènes dans les rues. Leurs snipers se sont deployés sur les toits de maisons.

Les images vidéo montrent qu’elles ont aussi détruit des maisons et leurs bulldozers ont détruit les infrastructures dans la région al-Saha.

Elles ont arrêté plus de 150 palestiniens, rapporte le réseau d’information palestinien Quds.net selon lequel l’occupation israélienne œuvre d’arrache-pied depuis plusieurs années pour achever les combattants des factions de la résistance palestinienne à Jénine et son camp.

Il a indiqué que les Brigades d’al-Qassam, d’al-Qods d’al-Aqsa et d’Abou Ali Moustafa affrontent côte à côte l’incursion israélienne.

Quds.net rapporte qu’une force d’infanterie israélienne est tombée dans l’après-midi de ce mercredi dans une embuscade à proximité de l’hopital al-Amal et des résistants ont ouvert le feu sur ses militaires à une proche distance, blessant deux d’entre eux.

https://web.telegram.org/k/#@QudsN

Ce mercredi soir, il est question d’affrontements dans la ville et son camp.

Le réseau a indiqué que des soldats ont pilonné une maison dans le quartier est de Jénine au moyen de 5 projectiles.

Ailleurs en Cisjordanie occupé, une incursion israélienne a eu lieu ce mercredi dans le camp al-Amaari et la localité Talfit au sud de Naplouse. 30 palestiniens ont été enlevés dans cette dernière.

Les forces d’occupation israélienne ont aussi attaqué la ville de Qalqilia ou elles ont ouvert le feu sur un enfant palestinien qui se rendait à l’école puis l’ont arrêté.

En outre, le crime israélien perpétré il y a quelques jours contre une jeune palestinien dans le camp al-Faraat à Toubas au nord-est fait toujours parler de lui.

Son oncle paternel a révélé que les soldats israéliens ont tiré 12 balles sur son neveu Rami al-Abouchi.

Le Hamas a qualifié ce crime « d’exécution sadique » estimant qu’il s’inscrit dans le cadre « d’une politique méthodique du gouvernement de l’occupation sans aucune dissuasion de la part de la communauté internationale ou des institutions juridiques internationales ».

Source: Divers