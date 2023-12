La résistance libanaise poursuit ses opérations depuis le sud, destinées à soutenir le peuple palestinien et sa résistance.

Ce dimanche, elle a revendiqué entre 8 :30 et 15:35 dix opérations contre 10 positions israéliennes frontalières avec le Liban. Dans la plupart de ces opérations, les attroupements de soldats israéliens semblent être traqués par les combattants du Hezbollah.

La plus importante de ces opérations est sans doute le ciblage à 9 :50 d’un positionnement de soldats israéliens à l’est de Sa’sa’, dans le secteur central de la frontière. (Carte à droite)

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 12, un bâtiment dans cette colonie en Haute-Galilée a été endommagé avec un obus ciblé.

Les 3 massacres de Sa’sa’

Ce village palestinien situé à 4 km de la frontière libanaise avait été le théâtre de trois massacres avant son occupation par « Israël ».

Le premier avait été perpétré par les britanniques, qui ont dynamité 12 maisons parce que ses habitants avaient aidé les résistants palestiniens pendant la révolution de 1936-1939.

Puis en février 1948, il a été attaqué par les milices juives sionistes Palmah qui se sont infiltrées dans la nuit dans 10 maisons, les ont dynamitées en catimini et les ont fait exploser sur la tête de leurs habitants. Tuant 11 d’entre eux dont 5 enfants. Moshe Kilman qui était alors le chef de cette milice avait déclaré dans ses mémoires que cet attentat avait semé la terreur parmi les habitants palestiniens des villages avoisinants.

Le troisième attentat meurtrier contre ce village avait été perpétré par le 7eme bataillon de la milice juive sioniste Haganah en octobre 1948, qui ont exécuté ses hommes et chassé les autres vers le Liban.

Les descendants de ces derniers vivent actuellement dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban notamment à Ain al-Helwe, Nahr al-Bared et Rachidiya.

Les 7 autres opérations de ce dimanche

Avant l’opération de Sa’sa’, la Résistance islamique avait vers 8 :30 fait état de tirs contre des soldats stationnés dans un monticule dans la position Birkat Risha et vers 9 :00 contre une force militaire ennemie dans l’entourage de la position Hanita.

Vers 10 :30, elle a rapporté des tirs contre des soldats se trouvant dans le buisson Adather et vers 13 :30 des tirs contre la position Jal al-Allam dans le secteur occidental.

A 14 :25, elle a évoqué des tirs contre des équipements techniques et d’espionnage dans les fermes Duviv pendant qu’une grue œuvrait pour les installer.

Vers 14 :50 et 14 :55, deux communiqués de la résistance ont indiqué que deux opérations ont été réalisées : une contre la position al-Raheb et l’autre contre le siège de commandement récemment établi a proximité de la colonie Ivin Menahem assurant qu’il y a eu des tués et des blessés dans cette dernière.

A 15 :25 puis à 15 :30, une 7eme et 8eme opération ont été annoncées : la première a visé la caserne Avivin, et la seconde un attroupement de soldats israéliens dans l’entourage du village libanais occupé Hounine.

Dans l’après-midi, le porte-parole de l’armée d’occupation a indiqué que des obus ont visé une position à Ras Naqoura dans le secteur occidental et une autre à Har Dov, dans le secteur des hameaux de Chebaa occupés dans le secteur oriental.

Par la suite, il a été question que des sirènes d’alerte ont retenti dans le doigt de la Galilée et la chaine de télévision Channel 12 a rendu compte que 12 roquettes ont été tirées en direction de la colonie Margeliot.

Les dommages causés par l’opération de samedi à Hounine (Margeliot)

Samedi, un attroupement de soldats dans cette colonie avait été attaqué au moyen d’un drone piégé tuant un soldat et en blessant 3 autres dont un dans un état critique. Concernant cette opération, la Résistance libanaise avait revendiqué une attaque contre la caserne de Ramim édifié dans le village libanais occupé Hounine. Ce dernier fait partie des 7 villages libanais occupés par l’entité sioniste depuis 1948. (Tarbikha, Salha, Malikiya, Nabi Youchaa, Quds, Hounine et Abel al-Qameh). Il est rebaptisé Margeliot.

Cette opération fait partie des 6 opérations revendiquées par la Résistance le samedi, toutes contre des attroupements ou des concentrations de soldats dans les secteurs est et ouest de la frontière.

Dans un discours ce dimanche, le chef du groupe parlementaire du Hezbollah Mohamad Raad a déclaré : « Nous sommes les gens du terrain et de la grande vaillance. Nous n’avons pas encore fait goûter à l’ennemi tout le mal que nous pouvons lui causer ».

« Nous savons ce que nous voulons et nous savons que l’ennemi s’est noyé dans le bourbier de Gaza et que tous les pays du monde ne pourront le secourir », a-t-il affirmé.

Dans la soirée, la Résistance islamique a annoncé le martyre de trois de ses combattants sur la voie d’al-Qods Hassan Moussa al-Dhiqa qui est originaire de la localité Hazine dans la Bekaa, Moussa Mohamad Moustafa, originaire de Beit Lif au sud du Liban et de Hassan Maan Srour, originaire de Aita al-Chaab également du sud du Liban.

Concernant les agressions israéliennes contre le sud du Liban, le correspondant d’al-Manar a rapporté que les drones israéliens ont bombardé la localité frontalière de Aita al-Chaab en fin d’après-midi.

Au milieu de la journée, ils avaient bombardé les périphéries du réservoir d’eau dans la localité al-Taybeh.

Source: Al-Manar