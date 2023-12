Le Wall Street Journal américain a rapporté que les forces israéliennes sont toujours confrontées à une » bataille étonnamment féroce au nord de la bande de Gaza « , ce qui retarde leurs efforts pour se concentrer sur le sud de la bande, en particulier dans la ville de Khan Yunis.

Le journal a déclaré qu’il existe une croyance israélienne selon laquelle » il y a un certain nombre de dirigeants du Hamas à Khan Yunis et qu’il y a plus de 100 prisonniers israéliens ».

Le journal a rapporté que « les rencontres américano-israéliennes d’hier lundi s’inscrivent dans le cadre d’un effort diplomatique déployé par Washington et certains gouvernements du Moyen-Orient, pour qu’Israël commence à mettre fin à la phase la plus intense de son opération militaire à Gaza ».

Et de souligner que « les responsables américains déclarent, en privé, qu’ils souhaitent voir l’ampleur des combats diminuer en quelques semaines, et non en quelques mois ».

Publiquement, l’administration Biden continue de soutenir la campagne israélienne « visant à détruire la capacité du Hamas à lancer des opérations militaires ou à diriger Gaza « .

Le rapport du journal indique que « les analystes disent douter qu’ Israël soit capable de remporter la victoire dans le délai fixé par les États-Unis, surtout si Israël est poussé à réduire l’intensité de son attaque au sol d’ici la fin janvier .

Le journal a cité les propos de l’ancien chef du Conseil national de sécurité, le général Giora Eland : Si nous mettons fin à la guerre maintenant, ce sera une terrible défaite israélienne ».

Il a ajouté « qu’il ne croyait pas que le retrait des forces terrestres et le passage aux frappes aériennes et aux raids commandos » réussiraient à déraciner le Hamas ».

Dix semaines après le début de la guerre, le journal affirme « qu’ Israël est sur le point de prendre le contrôle total du nord de Gaza, mais seulement sur le terrain ».

Le Wall Street Journal a expliqué que la plus grande menace réside dans le réseau complexe de tunnels du Hamas, qui s’étend sur des centaines de kilomètres sous la bande de Gaza, et que » le mouvement utilise pour transporter les combattants sous les pieds des forces d’occupation », notant que « les combattants du Hamas peuvent utilisent les tunnels pour se déplacer et mener de violents combats quotidiens dans leurs bastions du nord de la bande de Gaza ».

Source: Médias