Les médias israéliens ont rapporté que le gouvernement israélien a informé le Qatar qu’il est prêt à mener des tractations indirectes avec le Hamas pour conclure une nouvelle trêve provisoire en vue de relâcher 40 captifs israéliens.

Selon le site d’information Walla, c’est la première proposition faite par Israël depuis la fin de la trêve provisoire.

Le chef du Mossad David Barnea avait été chargé la semaine passée par le cabinet israélien de relancer ces tractations. Il s’était rendu lundi à Varsovie et y a rencontré le chef de la CIA Bil Bernes et le Premier ministre qatari pour discuter de ce dossier.

Le dirigeant du Hamas Ismail Haniyeh s’est rendu ce mercredi au Caire depuis le Qatar où il est basé, « pour des discussions avec les responsables égyptiens sur l’agression sioniste et d’autres dossiers », a affirmé le Hamas dans un communiqué.

Les dirigeants du Hamas ont plusieurs fois déclaré ces dernières semaines leur rejet de tout accord d’échange avant un cessez-le-feu israélien définitif, la fin de l’embargo et le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Mardi, une source du Hamas a indiqué à l’AFP que M. Haniyeh devait discuter avec le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel « de l’arrêt de la guerre pour préparer un accord de libération de prisonniers et la fin du siège imposé à Gaza » par Israël.

Mais selon l’AFP, une source proche du Hamas lui a indiqué que les discussions porteraient sur « de nombreuses propositions dont celle d’une trêve provisoire d’une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, des femmes, des enfants et des hommes ». Seuls des civils seraient libérés et non des militaires pris en otage, a-t-elle précisé, ajoutant que cette trêve serait « susceptible d’être renouvelée ».

Une source au Jihad islamique palestinien a assuré pour l’agence que son chef devrait également se rendre au Caire au début de la semaine prochaine.

Côté israélien, le président Isaac Herzog a déclaré mardi qu’Israël était « prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages ».

Lors d’une rencontre avec les familles des otages mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué avoir récemment envoyé « deux fois le chef du Mossad en Europe pour promouvoir un processus de libération ».

L’Egypte et le Qatar, principaux médiateurs dans la guerre, avaient participé aux négociations ayant abouti à une trêve d’une semaine fin novembre au cours de laquelle 240 Palestiniens emprisonnés par « Israël » avaient été échangés contre 105 captifs israéliens qui étaient retenus à Gaza.

129 sont encore à Gaza, dont certains pourraient être morts, d’après l’armée d’occupation.

Le lundi, trois d’entre eux ont envoyé un message vidéo à Netanyahu, le sollicitant d’œuvrer pour les relâcher, assurant qu’ils ne voudraient pas mourir dans les raids israéliens.

Le samedi 16 décembre, l’armée israélienne a reconnu avoir tué par erreur trois d’entre eux dans les rues de Choujaaiya, alors qu’il hissait le drapeau blanc et leur assuraient en hébreux qu’ils sont des otages.

