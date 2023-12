Une femme israélienne a suggéré de recourir à l’arme nucléaire afin d’éliminer tous les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Dans une interview avec la chaine israélienne francophone i24, cette femme commentait le nombre de soldats israéliens tués tous les jours dans les combats avec les résistants palestiniens dans la bande de Gaza.

Selon elle, « personne ne doit habiter cette terre, si ce n’est pas le peuple juif »

De plus en plus de témoignages relayés par les médias israéliens illustrent une radicalisation sans précédent de la population juive en Palestine occupée, radicalisation qui accompagne et incite à davantage de massacres contre le peuple palestinien.

Dans la bande de Gaza, le bilan des martyrs depuis le 7 octobre s’élève ce mardi désormais à 20.915 et celui des blessés à 54.918.

Elle a évoqué durant son intervention télévisée les propos de Yahia al-Sinwar, le dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza et celui qui est accusé d’avoir planifié et commandité le 7 octobre l’opération Déluge d’al-Aqsa. Il est décrit dans les médias israéliens comme étant « le cauchemar d’Israël » d’autant qu’il dirige les négociations pour la libération des captifs israéliens détenus dans la bande de Gaza.

Ces derniers temps, un ancien membre du Shin Bet israélien ayant connu Sinwar pendant son incarcération entre 1988 et 2011 a révélé qu’il a durant les années de son incarcération lu et suivi tout qui a trait à la société israélienne et a consulté les études et les médias israéliens qui évoquaient la situation interne israélienne pour mieux la connaitre.

L’interlocutrice de i24 n’est pas la seule qui exprime cette velléité de raser définitivement les Palestiniens de la bande de Gaza.

Dans une interview avec une télévision israélienne, la présidente d’un mouvement de colonisation israélienne Daniela Weiss a préconisé l’éradication de Gaza afin que les colons de l’enveloppe de Gaza puissent voir la mer.

Elle a dit :

« La situation nécessite d’en finir une fois pour toutes. Ce que nous avons fait au nord, nous devons le faire au sud, vider Gaza de tous les Arabes et rétablir les implantations juives sur toute Gaza. Les colons de l’enveloppe de Gaza ont besoin de voir la mer et pour voir la mer il faut raser toutes les maisons. Ni maisons, ni Arabes. C’est une revendication sentimentale et émotionnelle. Les colons veulent voir la mer. Comment peuvent-ils voir la mer ? En rasant les maisons et en rasant les Arabes ils vont voir la mer. Gaza est une ville juive. Gaza n’est pas la ville de Hamas. Gaza est l’une des villes d’Israël. Et nous allons tout simplement y revenir. Il y a eu une erreur historique. Nous allons maintenant la corriger ».

Le mois de novembre dernier, le ministre israélien du Patrimoine Amichai Eliayu qui a appelé à larguer une bombe atomique sur Gaza, a rapporté le journal israélien Times of Israel, se référant à une interview sur une radio locale qui l’a été interrogé sur cette éventualité.

« Cela est une éventualité…Les civils ne sont pas différents du Hamas et ils doivent trembler et baisser les yeux au passage d’un soldat israélien », a répondu ce ministre qui appartient parti « Force juive » d’extrême droite, dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

Eliayu a appelé à faire déplacer les Palestiniens en dehors de Gaza, précisant que « nous avons besoin de les faire sortir de la Bande de Gaza… Ils peuvent aller en Irlande ou dans les déserts ».

