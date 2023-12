La ville de Gaza pleure la perte d’une jeune virtuose du violon, Lubna Alyaan, dont la vie prometteuse a été brutalement interrompue lors d’une attaque israélienne. Lubna, une élève talentueuse de 14 ans, a été tuée avec sa famille dans une tragédie qui a secoué la communauté musicale et artistique de Gaza.

Lubna était une musicienne passionnée qui rêvait de devenir la meilleure violoniste du monde. Elle a perfectionné son art au Conservatoire Edward Said de Gaza, où son jeu exceptionnel a laissé une empreinte indélébile. Malheureusement, son potentiel musical a été cruellement éteint le 21 novembre 2023, lorsqu’elle a perdu la vie suite aux bombardements israéliens. Mais l’horreur ne s’est pas arrêtée là, car ses sœurs et frères : Zain (16 ans), Kenan (10 ans), Sari (4 mois), ses parents : Mahmoud Alian et sa femme Sally Shaheen, ainsi que ses grands-parents Zainab Mahmoud Al Ghoul et Abdul Aziz Alian, et 50 autres membres de sa famille, tantes, oncles, cousins, cousines… ont tous perdu la vie à Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Sa famille entière a été anéantie, effacée du registre civil.

Sur la page Facebook du Conservatoire Edward Said, ses camarades de classe, ses enseignants, et la communauté musicale dans son ensemble pleurent la perte d’une étoile montante. Son absence laisse un vide douloureux au sein de l’école et de la scène musicale locale.

La jeune violoniste, qui s’était démarquée par son talent et sa passion pour le violon, était reconnue pour son dévouement et son amour pour la vie, aspirait à représenter fièrement la Palestine dans les orchestres du monde entier. Ses rêves ont été écrasés sous les bombes.

Source: Le Média en 4-4-2

Via Réseau international