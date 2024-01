L’UNICEF a déclaré que plus de 1.000 enfants palestiniens de la bande de Gaza ont été amputés d’une ou de deux jambes dans les raids israéliens meurtriers contre la bande de Gaza.

L’organisation de l’ONU a aussi indiqué que les médecins sont parfois obligés d’amputer le membre sans anesthésie, et d’autres fois en dehors des centres hospitaliers voire mémé sans sédatifs.

« Et quand bien même les enfants sont guéris de leur amputation, ils n’échappent pas à l’enfer de la menace d’être tués en raison des raids israéliens », a affirmé l’agence.

Sa porte-parole la médecin Margaret Harris a assuré que les employés de l’Organisation mondiale de la Santé à Gaza ne peuvent pas se déplacer entre les services des hôpitaux de l’enclave « par crainte d’écraser les patients » tellement les centres hospitaliers sont bondés par les patients, les blessés et les déplacés.

Qualifiant la situation « d’invraisemblable », elle a ajouté : « il est inconcevable que le monde permette la poursuite de cette tragédie », indiquant que les malades et les blessés souffrent de douleurs atroces et demandent à manger et à boire.

Pour le 87ème jour de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, l’armée d’occupation a intensifié ses raids, notamment contre Khan Younes au sud, Jabalia au nord et des quartiers de la ville de Gaza, surtout al-Daraj, Qizane et Rachwane, ainsi que des régions du centre de la bande de Gaza dont le camp de Nusseirat et l’entourage de la mosquée Abou Daoud.

Le bilan des victimes a dépassé les 21.800 martyrs et les 56.000 blessés.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué que 70% des victimes des offensives israéliennes sont des enfants et des femmes.

Celui des déplacés a atteint les 1,9 million qui risquent la famine et les épidémies, a-t-il souligné.

Les Palestiniens ont doublé 10 fois depuis 1948

Selon le Centre de recensement palestinien, l’an 2023 compte le plus grand nombre de martyrs depuis la Nakba qui marque l’usurpation de la Palestine et l’implantation de l’entité sioniste en 1948.

Il a recensé 22.404 martyrs dont 22.141 depuis le mois d’octobre, 98% d’entre eux dans la bande de Gaza.

Le centre a indiqué que le nombre total des Palestiniens s’élève à 14 millions 630 mille.

7,55 millions d’entre eux vivent dans les territoires de l’Etat de Palestine, dont 3,2 millions en Cisjordanie, 2,2 millions dans la bande de Gaza et 1,75 million de dans les territoires de 1948.

En outre, 6,56 millions de Palestiniens vivent dans les Etats arabes et 772 mille dans les pays européens.

D’après le centre, le chiffre des Palestiniens a été multiplié par dix fois depuis la Nakba.

En Palestine historique, ils forment 50,1% de la population tandis que les juifs en constituent 48,9%.

Le centre a rappelé qu’en 1948, 957 mille palestiniens ont été chassés de leurs villages et villes sur les 1,4 million qui vivaient dans 1.300 villages et villes en 1948.

« L’an de la Nakba, l’occupation israélienne a pris le contrôle de 774 villes et villages palestiniens et en a détruit 531 entièrement. L’occupation a aussi commis 51 massacres pendant lesquels 15 mille palestiniens sont tombés en martyrs », indique le centre.

Il rapporte aussi que cette année-là, 100 mille palestiniens ont été tués en défendant le droit palestinien et plus d’un million ont été arrêtés depuis 1967.

