Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a mis en garde l’ennemi israélien « d’envisager de mener une guerre contre le Liban, car notre combat sera sans limite , sans plafond et sans régle de confrontation, et il sait de quoi je parle » soulignant « quiconque pense à la guerre contre nous le regrettera si Dieu le veut, et la guerre avec nous coûtera très, très, très chère ».

S’exprimant à l’occasion de la quatrième commémoration du martyre du Hajj Qassem Soleimani – commandant en chef des Brigades alQods des Gardiens de la révolution islamique et d’Abou Mahdi al-Muhandess – commandant en chef des Hachd alChaabi – organisée dans le complexe Sayyed al-Shuhada, situé dans la banlieue sud de Beyrouth, Sayyed Hassan Nasrallah a déclaré : « Ce qui se passe aujourd’hui dans notre région nous fait penser à Qassem Soleimani et ce qui s’est passé aujourd’hui à Kerman (double attentat terroriste contre les visiteurs du sanctuaire de Qassem soleimani en Iran) nous rappelle les propos de l’imam Khamenei selon lesquels » le martyr Qassem Soleimani effraye l’ennemi plus que le vivant Qassem Soleimani »..

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, nous voyons qu’ils le poursuivent jusqu’à son sanctuaire. Malgré son martyre, il est présent plus que jamais dans nos fusils, nos missiles et nos bombes, dans les larmes des enfants, les prières des femmes, la patience et l’endurance légendaires du peuple palestinien et de sa résistance, à vrai dire tout ce que nous récoltons aujourd’hui comme victoires sont le fruit des sacrifices de ce grand chef au fil de nombreuses années ».

Dans son discours divisé en quatre parties, le SG du Hezbollah a souligné dans le volet consacré au Liban que « le message le plus important que la résistance au Liban a voulu affirmer dans son engagement dans la bataille de soutien à Gaza les 8 et 9 octobre est qu’elle est une résistance courageuse et forte, qui ne saura être intimidée par quiconque et qui n’a aucun calcul pour défendre son pays ».

Il a ajouté : » Jusqu’à présent, nous combattons sur le front avec beaucoup de calculs, c’est pourquoi il y a des sacrifices, et nous avons jusqu’à présent tenu compte des intérêts nationaux libanais, mais si une guerre est lancée contre le Liban, alors les intérêts nationaux libanais exigent que nous menions la guerre jusqu’au bout et sans restrictions ».

Pour ce qui est de la résistance palestinienne, le SG du Hezbollah a expliqué « l’unité des arénes et la coordination entre les fronts de l’axe de la résistance sont fondées sur des conceptions et une vision stratégiques et une autonomie totale dans les actions que chaque faction décide de prendre conformément aux circonstances et particularités politiques de leur pays respectifs » ajoutant » mais cette gestion stratégiques au sein de l’axe de la résistance est nouvelle et sans précédent dans l’histoire des mouvements de résistance , c’est pour cela que les Etats et les puissances en Occident se trompent dans leur analyse. Ils ne comprenent pas cette forme de gestion ».

PRINCIPAUX IDEES DE SON DISCOURS:

Mon discours est divisé en 4 parties :

1ere partie : Joies et peines sont mêlées

Nous devons présenter nos félicitations et nos condoléances aux concernés par le martyr de Hajj Qassem Soleimani et de ses compagnons iraniens sont tombes en martyr, et le martyr de Hajj Abou Mahdi al-Muhandess et de ses compagnons irakiens ainsi qu’à leurs honorables familles. Nous renouvelons nos condoléances pour la perte de ses êtres chers et nos félicitations parce qu’ils ont obtenu cette médaille divine. Nos condoléances également pour ce qui s’est passé en Kerman en ce qui concerne le double attentat terroriste qui a visé les civils iraniens qui ont tenu à commémorer cette occasion. Ils sont tout autant des martyrs sur la voie d’alQods et engagés dans la même bataille que menait Hajj Qassem Soleimani. Et à l’heure où je vous parle, il est rapporté plus de 80 martyrs..

Ce qui se passe aujourd’hui dans notre région nous fait penser à Qassem Soleimani et ce qui s’est passé aujourd’hui à Kerman nous rappelle les propos de l’imam Khamenei selon lesquels » le martyr Qassem Soleimani effraye l’ennemi plus que le vivant Qassem Soleimani »..

Aujourd’hui, nous voyons qu’ils le poursuivent jusqu’à son sanctuaire. Malgré son martyre, il est présent plus que jamais dans nos fusils, nos missiles et nos bombes, dans les larmes des enfants, les prières des femmes, la patience et l’endurance légendaires du peuple palestinien et de sa résistance, à vrai dire tout ce que nous récoltons aujourd’hui comme victoires sont le fruit des sacrifices de ce grand chef au fil de nombreuses années

De nos jours, nos peines se mêlent aux joies, et donc nous félicitons tout le monde, de la nouvelle année grégorienne et souhaitons à tous de vivre une année meilleure que les années précédentes. Nous félicitons l’anniversaire du Christ dont le retour mettra un terme à l’oppression. De plus je félicite les musulmans, en particulier les femmes musulmanes de l’anniversaire de sayydat Zahra (P), la fille de notre prophète Mohammad (P), cette femme qui restera la Dame des Mondes et du Paradis.

Aussi nous devons exprimer nos condoléances à l’un des fondateurs de la résistance islamique au Liban Hajj Yaghi et je dois féliciter le martyr Sayed Radhia Moussawi qui est tomber en martyr a Damas, ce moudjahid, ce pieux que nous connaissons depuis plus de 30 années sachant qu’il aimait qu’on le surnomme de serviteur de cette résistance et nos condoléances à sa famille et aux responsables iraniens ..

Nous félicitons le martyr cheikh Saleh et ses camarades à Hamas qui sont tombes en martyr hier dans un attentat qui a eu lieu durant la nuit de la commémoration des martyrs des commandant de l’axe de la résistance..

Cheikh Saleh a sacrifié sa jeunesse dans le jihad, dans la lutte et dans la détention et quand Sayed Abbas est tombé en martyr , il avait écrit dans la lettre qu’il avait laissé que la plus honorable des médailles est celle de tomber en martyr par les criminels des prophètes..

Condoléances aux moudjahidines en Irak, en Syrie, au Yémen, au Liban à son armée, aux familles des combattants, aux civils qui sont tombés en martyr sur la voie d’alQods.

Partout, sur toutes les arènes de l’axe de la résistance en particulier à Gaza, on adopte le même langage, le même discours, à savoir le sacrifice, l’amour pour le martyr, la patience, l’endurance pour une cause noble, je confirme que nos combattants continuent de lutter sur la frontière libano-palestinienne a distance zéro contrairement à ce que prétend l’ennemi.

A SUIVRE

Source: AlManar