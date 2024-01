Deux membres de la résistance islamique en Irak (Hachd al-Chaabi), dont un commandant sont tombés en martyre, ce jeudi, suite à une frappe de drone américaine visant un bâtiment, dans la rue Palestine, à Bagdad.

Le mouvement irakien Al-Nujaba a annoncé le martyre du commandant adjoint des opérations au sein du Hachd, Talib Al-Saadi, alias Abou Taqwa, suite à une agression US qui a visé le centre de Bagdad.

Al-Nujaba a indiqué que la frappe US a visé la voiture du commandant Al-Saeedi à l’intérieur du quartier général du Hachd al-Chaabi, à l’est de Bagdad.

Reuters a également cité des sources policières et médicales irakiennes disant : « Au moins deux personnes ont été tuées et cinq blessées lors d’un raid qui a visé les quartiers généraux des factions de la résistance à l’est de Bagdad ».

Les forces armées irakiennes ont condamné cette agression flagrante ayant visé la souveraineté et la sécurité de l’Irak.

Et d’ajouter : « Les forces de la coalition US sont responsables de cette attaque injustifiée sur une un groupe sécuritaire irakien opérant conformément à ses intérêts… Il s’agit d’une escalade dangereuse et une agression contre l’Irak ».

Il convient de noter que la résistance islamique en Irak a mené plusieurs attaques contre des cibles de l’occupation US en Irak ainsi que sur des cibles israéliennes, et en soutien à Gaza.