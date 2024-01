Dans son second discours cette semaine, pour rendre hommage à l’un de ses compagnons de route et de lutte, Haj Mohamad Yaghi, décédé la semaine passée, le secrétaire général du Hezbollah a voulu mettre en exergue « les bénédictions et les opportunités » que les différentes forces de l’Axe de la résistance ont récoltés de leur soutien aux Palestiniens et à leur résistance dans la bande de Gaza.

Après avoir exposé les chiffres des opérations réalisées par la Résistance islamique du Hezbollah, depuis le sud du Liban contre les positions israéliennes frontalières « 670 opérations en trois mois, contre 48 position frontalières frappées plus d’une fois, et 17 colonies et 494 tirs conte une cinquantaine de zones frontalières visées plus d’une fois », il a mis en doute les chiffres rendus publics par les Israéliens sur leurs militaires tués et blessés sur le front nord. Il constate que les chiffres gouvernementaux diffèrent de ceux fournis par des organisations médicales israéliennes.

Selon lui, citant les recensements de huit hôpitaux israéliens, ce sont pas moins de 2000 militaires israéliens qui ont été tués ou blessés sur le front nord.

A ceux, au Liban, qui mettent en doute l’utilité de la participation du Hezbollah dans cette bataille depuis le sud, il a énuméré les opportunités qu’elle offre pour le Liban et les Libanais. Il cite en tête, celle de libérer les territoires libanais occupés par Israël, depuis « la ligne B1 en passant par la partie libanaise du village al-Ghajar, les collines de Kafarchouba et les hameaux de Chebaa ».

Il avait auparavant énuméré l’importance de l’ouverture du front libanais pour alléger la pression de l’offensive israélienne terrestre sur le territoire de la bande de Gaza. Citant à l’appui que les brigades israéliennes investies sur le sol de Gaza commettent de plus en plus d’erreurs qui fauchent la vie de leurs soldats ou des captifs israéliens en raison de leur débordement et l’incapacité de les remplacer.

Il a évoqué aussi la pression exercée par les déplacés israéliens qui ont été contraints de quitter le nord de la Palestine occupée, l’établissement d’une bande de sécurité sur le sol palestinien, une première, car dans le passé les bandes frontalières étaient établies sur le sol libanais.

Sayed Nasrallah a tourné en dérision les dernières déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. En réponse a une question lors d’un point de presse sur l’éventualité que le Hezbollah soit toujours dissuadé, il avait répondu en donnant l’exemple de la tente qui avait été érigé le mois de juillet 2023 par le Hezbollah et qui avait soulevé un tollé israélien.

« Il me parle d’une tente ! Mais parle moi des 48 positions détruites, de 11 position arrière visées, des 17 colonies attaquées, des 50 points frontaliers visés », lui a-t-il répliquée avec moquerie.

Concernant l’Irak, le numéro un du Hezbollah après avoir rendu compte d’une centaine d’opérations qui ont été réalisées par la Résistance islamique dans ce pays contre les bases américaine. D’après lui, leur particularité réside dans le fait « qu’elles visent et pour la première fois, les bases américaines en Irak, sachant que celles de la Syrie, avaient précédemment subi des frappes ».

Selon lui, la participation de la résistance irakienne en soutien à la bande de Gaza devrait offrir l’opportunité de poursuivre les frappes pour déloger de l’Irak les forces américaines « qui sont les associées de tous les massacres commis ».

« Leur retrait d’Irak sera directement suivi par leur retrait de la Syrie », a-t-il confirmé.

S’agissant des Yéménites, dont il a salué le courage et la bravoure dans leurs interventions en mer Rouge pour soutenir la bande de Gaza, il estime que Dieu a honoré son peuple « dont l’histoire témoigne des défaites qu’il a infligés aux colonisateurs ».

« Le gouvernement d’Ansarullah fait désormais partie de l’équation mondiale », a-t-il taclé, tournant en dérision la coalition maritime que les Etats-Unis ont constituée et de laquelle plusieurs Etats se sont démarqués.

« Ils ont été chercher des Etats de quelques milliers d’habitants pour étoffer cette coalition », a-t-il aussi ironisé.

Dans la fin de son discours, après avoir salué la persévérance et la résistance héroïque du peuple palestinien dans la bande de Gaza, sayed Nasrallah s’est adressé à l’environnement de la résistance au Liban et aux habitant Liban du sud qui consentent des sacrifices importants dans cette confrontation.

« Si ce n’est les dispositions sécuritaires, j’aurais tellement voulu vous visiter en personne et vous embrasser le front et les mains », a-t-il souhaité en s’adressant aux familles des martyrs libanais.

« Vous êtes la fierté de la Oumma », a-t-il aussi dit aux habitants du sud qui ont « soit choisi de rester chez eux soit de se déplacer ». Leur rappelant surtout « qu’après Gaza, au cas où les Israéliens triompheraient, ce serait au tour du sud du Liban » parce que « vous les avez humiliés ».

Source: Al-Manar