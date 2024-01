L’occupation israélienne a admis, sous la clause « Publication autorisée », que la base aérienne de Meron, dans le nord de la Palestine occupée, a été endommagée à la suite de « l’attaque aux missiles lancée samedi par le Hezbollah ».

L’occupation a reconnu que les dégâts étaient exactement identiques à ce que le Hezbollah a confirmé et documenté dans une vidéo publiée par les médias militaires de la Résistance islamique, qui montre les détails de cette opération.

L’armée d’occupation a ouvert une enquête « afin d’éviter d’attaques similaires ».

Les médias israéliens ont révélé que « le Hezbollah avait frappé Meron avec des missiles antichars de longue portée. Israël ne disposant pas de système pour les intercepter ».

Le journal israélien Yediot Aharonot a dans ce contexte affirmé que les vidéos publiées par le Hezbollah montrent que ses membres sont compétents en termes de capacités de renseignement et militaires

Rappelons que la Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a bombardé le samedi 6 janvier la base de contrôle aérien de Meron avec 62 missiles de différents types, provoquant des pertes confirmées. ‏

Elle a annoncé que ces attaques s’inscrivent dans le cadre de la première réponse au crime d’assassinat du grand leader Cheikh Saleh Al-Arouri et de ses frères martyrs dans la banlieue sud de Beyrouth.

Le Hezbollah… un arsenal de missiles

Reconnaissant les capacités militaires de la résistance, les médias israéliens ont déclaré que le Hezbollah « est équipé de générations de missiles antichar plus avancées, notamment des missiles Kornet EM ».

Dans le même contexte, l’ancien vice-président du Conseil national de sécurité, Eran Etzion, a reconnu que la tâche la plus difficile pour ‘Israël’ est celle du Hezbollah, vu que ses capacités sont élevées. « Le nombre de missiles en sa possession est élevé, certains d’entre eux sont très précis et capables de porter de très grosses ogives ».

Et par conséquent, poursuit Etzion, « le résultat de cette guerre serait des dégâts causés par le Hezbollah, qui seraient très coûteux, et beaucoup plus élevé de ce que nous avons reçu du Hamas ».

Opérations de dimanche

Entre-temps, le média de guerre de la Résistance islamique au Liban a publié un communiqué dans lequel il a détaillé les opérations menées, le dimanche 7 janvier, par ses combattants.

« En soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, la Résistance islamique a mené une série d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne ».

– Secteur Est :

1- A 13h45, un rassemblement de soldats ennemis israéliens au sud d’Al-Manara a été visé par des missiles, y causant des pertes confirmées.

2- À 15h05, le site radar des fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par des missiles.

3- À 15h30, un char a été visé par des missiles Kornet sur le site de Ruwaisat al-Assi. Il a été brûlé et détruit, et son équipage à bord tué et blessé.

4- A 16h00, ciblage des attroupements des soldats ennemis israéliens à proximité du site de Metulla avec des armes appropriées, causant des tués et des blessés dans leurs rangs.

5- A 16h00, le site d’Al-Marj a été directement touché après avoir été visé avec des armes appropriées.

– Secteur Ouest :

1- À 15h05, un attroupement des soldats ennemis israéliens à Al-Malikiyah a été visé avec des armes appropriées, faisant des tués et des blessés.

2- À 16h00, la caserne Shomera a été directement touchée par des bombardements.

3- À 16h00, les attroupements des soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Mitat ont été pris pour cible. Des pertes confirmées

4- A 16h00, la caserne Zarit a été ciblée et directement touchée par des missiles Burkan.

5- A 17h00, un rassemblement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne de Yara a été visé par des missiles, entrainant des pertes.