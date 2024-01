Lors d’une cyberattaque sans précédent, la cybersécurité de l’aéroport international de Beyrouth a été confrontée à une violation hostile signée par un groupe se faisant appeler les ‘Soldats de Dieu’. L’authenticité de cette revendication n’a pas encore été confirmée.

L’attaque a visé les écrans de départ et d’arrivée dans les halls de l’aéroport, portant des messages hostiles au Hezbollah et à l’Iran.

« La cyberattaque sur les écrans de départ et d’arrivée de l’aéroport a perturbé le système d’inspection des bagages », a déclaré l’ANI, ajoutant que les autorités s’efforçaient de rétablir l’affichage « et de maintenir une circulation normale à l’aéroport ».

Les services de sécurité de l’aéroport ont rapidement réagi à cette faille, soulignant que l’attaque n’avait affecté que le réseau séparé d’écrans de départ et d’arrivée, et non les réseaux de travail d’information plus larges, selon des sources d’Al-Manar.

Même si cette cyberattaque a perturbé le système de bagages, les réparations techniques ont permis à l’aéroport de continuer à fonctionner normalement, les vols n’ont pas été affectés.

Le ministre des Travaux publics et des Transports du gouvernement intérimaire, Ali Hamieh, a assuré dans une conférence de presse, ce lundi, que la situation à l’aéroport de Beyrouth est revenue à la normale de 80 à 90 pour cent après les dégâts causés par la cyberattaque.

Et d’ajouter : « Le type et la source de la cyberattaque seront déterminés, dans quelques jours, par les services de sécurité ».

Le ministre Hamieh a auparavant déclaré que les services de sécurité enquêtaient avec diligence sur la cause de la violation tout en mettant en œuvre des mesures pour minimiser l’impact et réparer les dommages subis.

« Le gouvernement est déterminé à résoudre le problème de la cybersécurité et à assurer le bon fonctionnement de l’aéroport de Beyrouth », a-t-il déclaré.