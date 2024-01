Selon des sources israéliennes, 9 officiers et soldats ont été tués et d’autres blessés lors de deux attaques au cours des combats dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Dans les détails, l’une des deux attaques a été menée par des explosions de munitions dans un blindé israélien , ce qui a entraîné des morts et des blessés parmi des officiers et des soldats.

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont révélé que « les données de l’armée israélienne confirment que 103 soldats avaient été blessés, dont deux dans un état grave, lors des combats d’hier dimanche », notant que « depuis le début de la guerre le 7 octobre, 222 blessés ont été soignés à l’Hôpital de Rambam lors de combats dans les champs de bataille du sud, de la Cisjordanie et du nord ».

Il y a deux jours, les médias israéliens ont rapporté que « le ministère israélien de la Sécurité s’attend à ce qu’environ 12 500 soldats israéliens soient définitivement handicapés à cause de la guerre contre Gaza ».

Dans ce contexte, l’agence américaine Bloomberg a évoqué le nombre croissant de soldats de l’armée d’occupation israélienne blessés à la suite de la guerre dans la bande de Gaza, affirmant que cela « représente un coût caché de la guerre ».

Alors que le chef de l’Organisation des anciens combattants handicapés, Aidan Kleiman, a affirmé à la même agence : « Le nombre de blessés devrait atteindre environ 20 000 une fois inclus ceux diagnostiqués avec le syndrome de stress post-traumatique ».

Plus tôt dans la journée, les Brigades al-Qassam – la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé dans un communiqué que leurs combattants avaient réussi à tirer sur un soldat israélien et à le tuer avec un fusil-sniper baptisé Ghoul, à l’est de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza ».

Les Brigades Al-Qassam ont également annoncé avoir déjoué une tentative israélienne de libérer un des prisonniers de l’occupation dans le camp de Bureij, au centre de la bande de Gaza, expliquant dans les détails « qu’ une force spéciale israélienne s’est infiltrée dans une zone où l’occupation pensait qu’un prisonnier israélien se trouvait à l’intérieur, et leur mission a été contrecarrée, et ses membres ont été tués et certains de leurs biens ont été saisis ».

Le communiqué des Brigades Al-Qassam a indiqué qu’elles ont bombardé Tel Aviv avec une salve de missiles, en réponse aux massacres israéliens contre des civils palestiniens.

De leur côté, les médias israéliens ont indiqué que » les huit roquettes qui ont été lancées vers Gush Dan l’ont été depuis le sud de la bande de Gaza « , notant que « 5 roquettes sont tombées dans la zone centrale », après que les Brigades Qassam ont annoncé le bombardement de Tel Aviv, et que des sirènes ont retenti dans 37 endroits ».

Les médias israéliens ont décrit les combats d’aujourd’hui comme « l’un des jours les plus durs que l’armée israélienne a connu à Gaza, sinon le plus dur ».

Pour exprimer à quel point cette journée a été dure pour l’armée d’occupation dans ses combats contre la résistance à Gaza, les médias israéliens ont rapporté: « C’est une journée très difficile dans la bande de Gaza. Priez pour la sécurité des soldats de l’armée et forces de sécurité. »

La résistance palestinienne poursuit ses affrontements avec les forces d’occupation israéliennes et fait face à leur incursion à Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, empêchant leurs tentatives d’avancer.

Source: Médias