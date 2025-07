La Direction de l’Orientation du Commandement de l’Armée libanaise a annoncé « l’arrestation d’une cellule terroriste composée de cinq individus libanais et arabes et leur dénonciation aux autorités judiciaires compétentes ».

L’armée avait annoncé quelques jours plus tôt que, dans le cadre de ses efforts continus de surveillance et de sécurité « pour surveiller et traquer les organisations terroristes, la Direction du renseignement avait mené une série d’opérations de sécurité, aboutissant à l’arrestation de trois citoyens accusés d’avoir formé une cellule soutenant l’organisation terroriste Daech ».

Les premières investigations ont révélé que « la cellule prévoyait de mener des opérations de sécurité contre l’armée sous la direction de dirigeants de Daech à l’étranger ».

Source: Médias