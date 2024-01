Le guide suprême de la République islamique en Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei a déclaré que « le régime sioniste portera à jamais la honte d’être criminel dans sa nature », assurant que « la patience du peuple et de la Résistance palestinienne les forceront à battre en retraite »

Dans son discours ce mardi devant des milliers d’Iraniens, pour célébrer la commémoration de la révolte du 9 janvier 1977, le jour où les habitants de Qom se sont soulevés pour soutenir la lutte de l’Imam Khomeiny, il s’est attardé sur la question de Gaza.

« Il est prévu que le vainqueur de ce champ de bataille sera la Résistance palestinienne, et la partie vaincue sera le régime sioniste maléfique et maudit ; cette prédiction se réalise aujourd’hui”, a-t-il affirmé, a rapporté le média iranien francophone Press Tv.

Selon lui les trois mois de crimes et de meurtres d’enfants commis par les sionistes ne seront jamais effacés de l’histoire.

« Même après la destruction et l’éradication de ce régime de la surface de la terre, ses crimes ne seront pas oubliés et resteront gravés dans les mémoires », a-t-il insisté.

Et de poursuivre : « on écrira alors dans l’Histoire qu’un jour, des gens ont accédé au pouvoir dans cette région et ont tué des milliers d’enfants pendant plusieurs semaines. Mais la patience du peuple et la Résistance palestinienne les ont forcés à battre en retraite”.

Le Leader iranien a expliqué comme suit les signes de l’échec du régime sioniste après environ 100 jours de crimes. “Ils avaient dit : ‘nous détruirons le Hamas et la Résistance et déplacerons la population de Gaza’, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. Et aujourd’hui, la Résistance est bien vivante et prête, alors que le régime sioniste est fatigué, humilié et plein de regrets, et portera à jamais la honte d’être criminel dans sa nature.”

Et il y a une leçon à en tirer, selon le Leader de la Révolution, en ce sens que la voie de résistance face à l’oppression, l’arrogance et l’usurpation doit être suivie. « Ainsi, la Résistance doit-elle se tenir vigilante et prête, sans jamais ignorer les ruses de l’ennemi, pour saper l’ennemi avec l’aide de Dieu dès qu’une occasion se présente », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.

“Si Dieu le veut, un jour viendra où la nation iranienne et les peuples musulmans verront de leurs propres yeux la victoire de la patience, de la fermeté et de la confiance en Dieu sur les ennemis et les démons du monde”, a-t-il prévu.

Il avait au début de son discours salué le rôle du peuple iranien dans la révolution islamique dans son pays : « On ne doit pas oublier le rôle joué par les peuples dans les grands événements [de l’Histoire]. C’est ce que nous avons vécu dans notre pays. Nous ne devons pas l’oublier mais aussi en faire profiter de notre expérience les autres », a-t-il fait remarquer.

« Regardez aujourd’hui Gaza … ce rôle remarquable de seulement deux millions d’habitants dans un énorme incident qui est survenu sur un petit bout de territoire a fait que les États-Unis et le régime sioniste, se sentent [aujourd’hui] démunis devant la Résistance palestinienne. Et cela montre le pouvoir de la présence [sur le terrain] des membres d’une société », a souligné le l’ayatollah Khamenei.