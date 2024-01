En dénonçant l’offensive américano-britannique contre leur pays, les responsables yéménites sont persuadés qu’elle vise à soutenir l’entité sioniste et non pas à sauvegarder le commerce maritime international.

Dans leur intervention auprès des médias arabophones, ils rappellent sans cesse que les frappes yéménites ont visé exclusivement les navires israéliens ou à destination des ports israéliens.

Jeudi, avant l’offensive, le Parlement de Sanaa avait réitéré que le Yémen veille à la sécurité de la navigation dans la région, « excepté pour les navires se dirigeants vers les ports de la Palestine occupée, jusqu’à la cessation de l’offensive contre Gaza » qui se poursuit depuis près de 100 90 jours.

Jeudi, le quotidien américain Wal Street Journal a rapporté que 80 navires ont traversé normalement la mer Rouge en direction du canal de Suez. Précisant que 20 d’entre eux sont russes et chinois.

Les USA et la GB militarisent la mer Rouge

Interviewé par la chaine qatarie al-Jazeera, le porte-parole du mouvement Ansarullah Mohamad Abdel Salam résume cette perception :

“Ces actes criminels perpétrés par l’offensive américano-britannique contre le Yémen n’ont aucune légitimité car le Yémen n’a agressé personne. Le Yémen a annoncé une position de soutien à la Palestine et à la bande de Gaza qui est victime d’un blocus criminel et de bombardements barbares qui tuent les enfants et les femmes. La position yéménite dans la mer Rouge n’a visé aucun Etat dans le monde à l’exception d’Israël, en riposte naturelle à ses crimes contre le peuple palestinien. Raison pour laquelle nous considérons que c’est une offensive flagrante et barbare, sans aucune justification et qui ne dissuadera pas le Yémen à soutenir la Palestine. Elle confirme l’efficacité et la justesse de la position yéménite qui puise sa source d’une position morale, religieuse et humanitaire. »

Et de poursuivre: « Les USA et la Grande bretagne voudraient que les Palestiniens soient tués en silence. Ils se sont opposés au sein du Conseil de sécurité de l’ONU à toute résolution qui réclame un cessez-le-feu et ils agissent pour dissuader le Yémen de prendre une position simple, humanitaire et morale que tous devraient adopter ».

Rappelant que Sanaa veille à la navigation internationale en mer Rouge, à l’exception des navires à destination des ports israéliens, M. Abdel Salam a mis en garde contre une militarisation par les USA et les Britanniques de la mer Rouge laquelle « affectera sérieusement la navigation maritime de tous les pays ».

« Ce sont ceux qui ont provoqué l’effusion du sang qui veulent militariser la mer Rouge », a-t-il affirmé rappelant que les opérations yéménites contre les navires n’ont causé aucun tué ou blessé, ni des dommages matériels, mais « ont profondément affecté l’économie israélienne ».

Une coalition américano-britannique pour « Israël » seulement

Le responsable yéménite a nié aussi l’existence d’une coalition maritime internationale contre le Yémen, comme l’affirme Washington, assurant qu’il s’agit exclusivement d’une coalition américano-britannique.

« Nous sommes en contact avec la plupart des pays que les USA prétendent qu’ils font partie de la coalition et ils nous ont assuré qu’ils n’en font pas partie et que leur rôle se limite au soutien politique, à la coordination pour le passage de leurs navires, à des consultations dans le cadre de la 5eme flotte au Bahreïn et à l’utilisation des bases américaines pour le décollage des avions de guerre », a-t-il affirmé.

Interrogé sur la capacité des forces armées yéménites à affronter les flottes américaines et britanniques, il a dit : « Le Yémen dispose d’une expertise qui a fait ses preuves dans des opérations maritimes complexes. Il peut distinguer les navires entre eux, parmi les centaines de navires présents au large, et les distinguer de certaines cibles mobiles… Le Yémen a prouvé que son attitude est efficace et c’est la raison pour laquelle les USA ont annoncé une soi-disant coalition avec laquelle ils rabattent les oreilles du monde… Concernant nos capacités, nous invoquons tout d’abord le soutien de Dieu et nous dépendons du peuple yéménite qui soutient cette opération… Nous sommes convaincus que nous sommes opprimés ainsi que le peuple palestinien et que le sang triomphera de l’épée car notre cause est juste. Nous sommes prêts à consentir des sacrifices pour cela ».

Selon lui, les Etats arabes riverains de la mer Rouge devraient se démarquer de l’offensive car « les flottes américaines et Britanniques ne sont pas venus pour rendre service aux peuples de la région, ni pour le Yémen, ni pour l’Arabie saoudite, ni pour la sécurité de l’Égypte, du Soudan ou de Djibouti. Elles ne sont pas intervenues pour la sécurité de nos régions. Elles sont intervenues pour la sécurité, la stabilité et pour le service d’Israël, Israël qui occupe les territoires de la oumma, de la Palestine et viole les droits du peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza ».

Manifestations monstres : « la Conquête promise et le jihad sacré »

Ce vendredi, après l’attaque américano-britannique qui a coûté la vie à 5 martyrs et 6 blessés dans les rangs des forces armées, selon le porte-parole de l’armée de Sanaa, Yahia Saree (sarii), des manifestations monstres ont été organisées dans plusieurs provinces yéménites, dont celle de Saada, le fief de la puissante organisation yéménite Ansarullah.

Son mot d’ordre principal a été : « la Conquête promise et le jihad sacré » en soutien au peuple palestinien.

Parmi les slogans qui ont été scandés, selon les médias yéménites : « Peuple, remplis les scènes. Nous ne serons jamais humiliés », « Le cri est le chemin des libres », « Fais trembler l’arrogance », « Quel que soit le pilonnage américain, nous n’hésiterons pas », « Notre conseil au monde, ne vous pliez-pas à l’oppresseur », « Allah Akbar, l’Amérique est le grand Satan », « Avec nos âmes et notre sang, nous nous sacrifierons pour al-Aqsa » et « Labbayka ya Aqsa » (Nous t’obéissons O Aqsa).

En plus de Saada, des manifestations se sont déroulées dans les provinces de Taaz, al-Mahwit, al-Jawf, al-Bayda’, al-Dhalea, Ma’reb…

Les communiqués émis par les organisateurs de ces manifestations ont annoncé leur soutien au lancement de la bataille « La conquête promise et le jihad sacré ».

Le 11 janvier, des manœuvres qui ont été réalisées par la brigade 141 de l’infanterie de l’armée yéménite, avaient pour mot d’ordre : « Nous sommes prêts pour la bataille de la conquête promise et du jihad sacré ».

Ces exercices ont été réalisés avec la participation des unités de l’armée de l’air des drones, des blindés, de l’artillerie, des snipers, des communications militaires, du génie et des missions spéciales », selon les médias yéménites.

Selon le correspondant au Yémen de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen qui couvrait la marche de Saada, « les Yéménites se préparent à une guerre mondiale ».

